Dramma Osvaldo, l'ex Juve grave: operato d'urgenza, è in terapia intensiva
La sorella e un amico l'hanno trovato in casa e portato in ospedale a Buenos Aires: i dettagli e le condizioni
Sono ore di apprensione per Daniel Osvaldo, ex attaccante di Fiorentina, Roma, Juventus, Inter e della Nazionale italiana. L'ex calciatore è stato ricoverato d'urgenza in Argentina dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute. Secondo quanto riferito dai media locali, Osvaldo si trovava nella sua abitazione di Banfield da diversi giorni alle prese con forti dolori al petto e un generale stato di malessere. A dare l'allarme sarebbe stata la sorella e un amico, che lo hanno trovato in condizioni preoccupanti in casa e hanno organizzato il trasferimento in ospedale. L'ex giocatore è stato quindi accompagnato all'Hospital Municipal de Llavallol, nella provincia di Buenos Aires, dove è stato sottoposto agli accertamenti del caso. Gli esami effettuati in ospedale hanno evidenziato un grave versamento pleurico a destra, con una significativa presenza di liquidi e materiale infetto. La situazione ha reso necessario un intervento chirurgico urgente per intervenire sulla complicazione polmonare. Al termine dell'intervento, Osvaldo è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva, dove resta sotto stretta osservazione.
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