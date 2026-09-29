L’avviso di Abete: "Il commissario sarebbe una ferita per il calcio"

MILANO - «Ho espresso una posizione contraria al commissariamento l’8 settembre, quando nessuno me l’aveva ancora nemmeno chiesto. Sarebbe un vulnus per il calcio». Giancarlo Abete , per sua definizione «federale d’eccellenza», ribadisce quello che, pur da rivale di Giovanni Malagò in occasione delle ultime elezioni in Federcalcio (e non solo: la contrapposizione tra i due ha una storia ultradecennale), ha sempre sostenuto. Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, che ieri ha partecipato a Torino alla presentazione del nuovo Hub permanente “Vinciamo Insieme” powered by Agn Energia destinato a Insuperabili, del resto si era candidato anche per evitare uno spettro evocato dalla politica - in particolare dal ministro per lo Sport, Andrea Abodi - ancora prima delle dimissioni di Gabriele Gravina e tornato sempre più di attualità nelle ultime settimane.

FIGC, il rischio commissariamento

In Figc, il commissariamento non lo vuole nessuno: «La posizione delle componenti mi sembra chiara, è una situazione da cui speriamo di uscire il prima possibile - ha ribadito Abete -. È una posizione di politica sportiva, non possiamo entrare in aree collegate a problematiche giuridiche». Cioè quelle che rischiano di detronizzare Malagò e portare la Federcalcio nelle mani del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, per il mancato tesseramento del numero uno federale. Oggi in Giunta nazionale arriverà il commissariamento di un’altra federazione, la Federpesistica, ma soprattutto stanno iniziando a giungere i pareri richiesti a quattro giuristi di lungo corso: Franco Scoca, Massimo Coccia, Luigi Medugno e Alberto Angeletti. Molti di loro hanno avuto negli anni rapporti anche ottimi con Malagò, che del resto è il presidente del Coni che introdusse la norma alla base della vicenda attuale, e prima ancora volle la Procura generale dello Sport presso il Coni, affidandone la guida a Ugo Taucer, che ha portato il caso all'attenzione di Buonfiglio dopo aver contestato le argomentazioni alla base dell'archiviazione proposta dal procuratore federale Giuseppe Chiné. Scoca è professore emerito di Diritto amministrativo alla Sapienza; Massimo Coccia, arbitro del Tas, fu vicecommissario Figc dopo Calciopoli; Medugno ha assistito la Federazione in numerosi contenziosi; Angeletti è da anni legale del Coni.

Malagò e i pareri dei giuristi sulla FIGC

Un parterre de rois che non spaventa certo lo stesso Malagò, pronto a presentarsi in Giunta, quando sarà convocata - tutto fa pensare il 6 o il 9 ottobre, per lasciare tranquilla la Nazionale di Roberto Mancini in questi giorni, ma non è escluso che poi i tempi precipitino -, con argomentazioni giuridicamente altrettanto solide. Quel che filtra dai primi pareri arrivati a Palazzo H, in ogni caso, non fa ben sperare la Figc: il tesseramento - disciplinato a livello di legislazione ordinaria dall’articolo 15 del D. Lgs 36/2021 - sarebbe un requisito indispensabile della candidatura e la formulazione dell'art. 29 dello Statuto Figc («essere in regola con il tesseramento») non consentirebbe un'interpretazione diversa. Non è un verdetto definitivo, tanto più che un po’ tutti si aspettavano responsi di questo tipo e che poi la questione politica resterà nelle mani dei componenti della Giunta, competente a proporre il commissariamento al Consiglio nazionale, con 78 voti, anzi 77, dato che viene meno quello della Fipe. Però la spallata sembra davvero imminente.

FIGC, Abodi: "Ci sono altri problemi"

Di questioni aperte, nel frattempo, ve ne sono e le ha ricordate non solo Abete, ma anche lo stesso Abodi: «È tutto polarizzato su questo tema, ma ci sono altri problemi, vorrei vedere tavoli di lavoro che sembrano sospesi in attesa di sciogliere il caso tesseramento. È un tema tutto sportivo, guai a renderlo diverso». Che la vicenda, comunque, distragga solo in parte lo dimostra l’accordo con Socar ufficializzato l’altro giorno: almeno finora, non ha impedito a Malagò di portare avanti il complicato lavoro promesso nel mandato affidatogli dalle componenti federali e mai così a rischio.