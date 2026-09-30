Osvaldo, la famiglia fa chiarezza: "Diffuse falsità. Sta bene, non è vero che..."
Il sollievo delle buone condizioni di salute, ma anche l'amarezza per notizie considerate "false, allarmanti e non verificate" diffuse dalla stampa su Daniel Osvaldo. In una dichiarazione pubblicata sul profilo social dell'ex attaccante, la famiglia, su richiesta del diretto interessato, ha voluto tranquillizzare e ringraziare "tutti coloro che hanno mostrato preoccupazione per la salute di Dani, sta bene ed è lucido", ma ha anche smentito le indiscrezioni circolate in tutto il mondo. "Purtroppo (alcuni) hanno diffuso molte storie errate e allarmanti senza verificare le informazioni. Dani sta bene ed è lucido. Non è vero che si trovasse in condizioni di indigenza e che sia arrivato in ospedale in questo stato, stava come chiunque altro dopo diversi giorni di sofferenza e inappetenza. Non è vero nemmeno che gli sia stata asportata parte del polmone, che abbia complicazioni alle gambe, che le sue condizioni siano dovute all'uso di sostanze e che viva in affitto; queste sono solo alcune delle falsità non verificate circolate e ribadiamo: solo su alcuni organi di stampa, poiché la maggior parte si è mostrata estremamente rispettosa, e di questo siamo molto grati". La famiglia di Osvaldo ha inoltre confermato che l'ex calciatore rimane sotto cure mediche per un versamento pleurico.
Osvaldo fuori pericolo, ma ancora in terapia intensiva: “I medici l’hanno preso in tempo”
Osvaldo, il comunicato della famiglia
"Dopo diversi giorni di malessere - inizialmente attribuito a problemi muscolari o intercostali - gli è stato diagnosticato quello che comunemente viene definito liquido nei polmoni. I medici hanno eseguito un intervento per pulire l'area e attualmente siamo in attesa dei risultati degli esami. Ci hanno spiegato che richiedono tempo, ma sono fondamentali per una diagnosi esatta e per stabilire il trattamento adeguato per l'infezione in corso". La famiglia ha espresso gratitudine per l'"eccellente lavoro, la dedizione e la cura dell'intera squadra medica che lo ha in cura" e ha chiesto ai media "discrezione ed empatia nel diffondere o riportare informazioni", sottolineando che "dall'altra parte ci sono i suoi cari. Siamo profondamente grati per i costanti messaggi di sostegno, affetto e incoraggiamento che riceviamo". Osvaldo, 40 anni, in Italia ha vestito le maglie di Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna, Roma, Juve e Inter. Nato in Argentina e naturalizzato italiano, l'ex attaccante vanta anche 14 presenze e 4 gol con la Nazionale azzurra.
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