Osvaldo, la famiglia fa chiarezza: "Diffuse falsità. Sta bene, non è vero che..."

Il sollievo delle buone condizioni di salute, ma anche l'amarezza per notizie considerate "false, allarmanti e non verificate" diffuse dalla stampa su Daniel Osvaldo. In una dichiarazione pubblicata sul profilo social dell'ex attaccante, la famiglia, su richiesta del diretto interessato, ha voluto tranquillizzare e ringraziare "tutti coloro che hanno mostrato preoccupazione per la salute di Dani, sta bene ed è lucido", ma ha anche smentito le indiscrezioni circolate in tutto il mondo. "Purtroppo (alcuni) hanno diffuso molte storie errate e allarmanti senza verificare le informazioni. Dani sta bene ed è lucido. Non è vero che si trovasse in condizioni di indigenza e che sia arrivato in ospedale in questo stato, stava come chiunque altro dopo diversi giorni di sofferenza e inappetenza. Non è vero nemmeno che gli sia stata asportata parte del polmone, che abbia complicazioni alle gambe, che le sue condizioni siano dovute all'uso di sostanze e che viva in affitto; queste sono solo alcune delle falsità non verificate circolate e ribadiamo: solo su alcuni organi di stampa, poiché la maggior parte si è mostrata estremamente rispettosa, e di questo siamo molto grati". La famiglia di Osvaldo ha inoltre confermato che l'ex calciatore rimane sotto cure mediche per un versamento pleurico.