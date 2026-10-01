Figurine: Match Attax compie 20 anni e si rinnova. Ecco i big, da Haaland a Lamine Yamal

- In un mercato sempre più trainato dal dinamismo del collezionismo – che nel primo semestre del 2026 è arrivato a rappresentare il 17% del fatturato complessivo in Italia, con le carte collezionabili tra i principali driver di crescita - Topps, leader nel settore dei collezionabili sportivi, annuncia il lancio della nuova e attesissima collezione Match Attax 2026/27, che si presenta in una veste del tutto rinnovata, con un formato ancora più accessibile e pensato per far scendere in campo i più giovani. La vera novità sta nell'intuitivo sistema di rarità: un codice immediato di icone e simboli – dalle Base Card fino alle ricercatissime Rare e Hyper Rare – che rende valori e statistiche subito leggibili, trasformando ogni sfida e ogni scambio in un'emozione immediata. Accanto ai fuoriclasse del calcio europeo come Yamal, Haaland e Bellingham, la linea sfoggia nuovi design d'impatto come Power Play, Signature Style, Genuine Genius e Attax Master. Non mancano poi le gemme d'eccezione: le carte in edizione limitata 20th Anniversary, l'esclusivo set All-Time 100 Club e le introvabili Mystical Full-Art - le più rare del set, con un’uscita stimata di 1 ogni 4320 bustine. Il tutto racchiuso in una gamma ricca e versatile, distribuita in edicola, negozi di giochi e supermercati, e declinata in Starter Pack, Eco Pack e nelle iconiche Booster e Mega Tin.

Con il restyling di Match Attax, l’azienda riafferma la propria leadership nel settore delle trading cards sportive, celebrando così la capacità di unire generazioni diverse. Il collezionismo, infatti, oggi è molto più di una semplice ricerca della carta rara: è un luogo in cui si confrontano culture e si costruisce un senso profondo di comunità, dove ogni scambio rappresenta un passo per vivere lo sport insieme.