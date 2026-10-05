Conte ha di nuovo voglia, la frase che fa rumore e sa (anche) di… Juve: “Rispolveriamo quella storia”

Conte e la mentalità vincente: "Nessuno si ricorda di chi arriva secondo"

Conte, in una lunga intervista a The Athletic, parla della mentalità vincente e di cosa vuole portare lui all'interno di un gruppo: "Sai che ho una medaglia da vicecampione del mondo?" dice il tecnico per spiegare meglio il concetto. "Ti ricordi che il Brasile ha vinto quella finale e non che l’Italia l'ha persa ai rigori. Una Nazionale italiana con Baggio e Franco Baresi. Se avessimo vinto quella partita, sarei riconosciuto come campione del mondo". E ancora: "A Euro 2000 abbiamo perso la finale contro la Francia per un golden goal. Chi se lo ricorda? È fastidioso, ma è la verità. Non ci si ricorda di chi è arrivato secondo. Alla Juventus abbiamo vinto la Champions League ai rigori contro l’Ajax, ma ho perso altre tre finali".

Conte: "Non sempre c'è una prossima volta"

L'allenatore prosegue nel suo concetto: "Ecco perché, molto spesso, quando parlo con i miei giocatori, quando si arriva davvero al nocciolo della questione, ho uno spirito competitivo così agguerrito e cerco di trasmetterlo a loro. Ho vinto molto, ma ho perso anche tanto. E quando si perde… ed è una cosa che voglio che i miei giocatori capiscano davvero, perché ci sono passato anch’io… se perdi una finale di Coppa del Mondo o una finale di Champions League e poi vai in vacanza, potresti pensare che ci sarà una prossima volta. Ma non c’è sempre una prossima volta. È tutto qui". Proprio su questo aspetto si sofferma parlando del Chelsea e l'ultima vittoria della Premier con lui in panchina nel 2016-17: "È proprio questo il problema. Ecco perché il duro lavoro è importante. Vincere non è facile; ci vuole fatica. Non solo impegno. Ma sangue, sudore e lacrime. Alcuni pensano che il successo piova dal cielo e ti cada adosso. Ma devi andare là fuori e conquistarlo. Stare seduti a parlarne non basta a farlo accadere".