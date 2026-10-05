Dibu Martinez non ha dubbi: ecco chi prenderà la 10 dell'Argentina dopo Messi

In Argentina è il tema del momento. Mentre Lionel Messi si prepara a salutare la Nazionale nell'amichevole contro il Benin, in programma la notte del 6 ottobre allo stadio Monumental di Buenos Aires, il Paese si interroga su chi raccoglierà la sua leggendaria maglia numero 10, quella che fu anche di Diego Armando Maradona. E dallo spogliatoio dell'Albiceleste arriva un'indicazione piuttosto chiara. A sbilanciarsi è Emiliano "Dibu" Martínez. In zona mista, dopo il 7-0 rifilato al Burkina Faso in amichevole, il portiere della squadra di Lionel Scaloni ha risposto senza giri di parole alla domanda sul futuro numero 10: "Ci sono diversi ragazzi che la meriterebbero. Ma il favorito è Nico Paz", ha dichiarato, come riportato da TNT Sports Argentina.