Dibu Martinez non ha dubbi: ecco chi prenderà la 10 dell'Argentina dopo Messi
In Argentina è il tema del momento. Mentre Lionel Messi si prepara a salutare la Nazionale nell'amichevole contro il Benin, in programma la notte del 6 ottobre allo stadio Monumental di Buenos Aires, il Paese si interroga su chi raccoglierà la sua leggendaria maglia numero 10, quella che fu anche di Diego Armando Maradona. E dallo spogliatoio dell'Albiceleste arriva un'indicazione piuttosto chiara. A sbilanciarsi è Emiliano "Dibu" Martínez. In zona mista, dopo il 7-0 rifilato al Burkina Faso in amichevole, il portiere della squadra di Lionel Scaloni ha risposto senza giri di parole alla domanda sul futuro numero 10: "Ci sono diversi ragazzi che la meriterebbero. Ma il favorito è Nico Paz", ha dichiarato, come riportato da TNT Sports Argentina.
Il precedente su Instagram
Non è la prima volta che il portiere argentino si espone sul tema. Nei giorni scorsi Martínez aveva già lanciato un indizio sui social, commentando un post di Nico Paz in cui il centrocampista del Como compariva con la maglia della Nazionale: "Il nuovo numero 10?", aveva scritto il Dibu. Stavolta, però, la sua presa di posizione è stata molto più netta. La concorrenza, però, non manca. Tra i candidati ci sarebbe anche Franco Mastantuono, altro giovane talento argentino, e la decisione finale spetterà al ct Lionel Scaloni.
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