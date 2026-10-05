Clamoroso, ipotesi Malagò commissario! Coni e Figc, cosa succede ora
Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e il numero uno della Figc Giovanni Malagò, si incontreranno domani mattina prima della Giunta indetta per commissariare la Federcalcio dopo il caso del mancato tesseramento di Malagò. Oggetto dell'incontro, l'ipotesi sul tavolo di proporre alla Giunta lo stesso Malagò commissario della Federcalcio. L'operazione servirebbe a evitare la spaccatura nella Giunta Coni.
Malagò commissario, l'ipotesi
Una svolta a sorpresa nella vicenda con l’ipotesi concreta di un compromesso tra le parti dopo le tensioni dei giorni scorsi. Federcalcio sì commissariata ma con lo stesso Malagò commissario. E tra circa 90 giorni nuove elezioni con l’attuale presidente federale tesserato e candidabile. E' arrivata anche una nota ufficiale da parte della Lega serie A: “La Lega Calcio Serie A si dissocia e prende le distanze dalla apparente querelle giuridica di cui non comprende i fondamenti in diritto e le ragioni politiche. Giovanni Malagò, candidato in primis dalla Serie A, è stato eletto con largo margine e la stessa Serie A continua a manifestargli completo supporto. Pur nel rispetto dei principi e delle regole della Federazione e del Coni, la Lega Calcio Serie A ritiene il commissariamento del tutto inopportuno, anche perché potrebbe condurre nel caos il calcio, in una fase delicatissima. Anche alla luce della chiara posizione espressa dall’UEFA, si raccomanda e si auspica il rispetto dell’autonomia del calcio italiano”
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