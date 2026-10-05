Clamoroso, ipotesi Malagò commissario! Coni e Figc, cosa succede ora

Malagò commissario, l'ipotesi

Una svolta a sorpresa nella vicenda con l’ipotesi concreta di un compromesso tra le parti dopo le tensioni dei giorni scorsi. Federcalcio sì commissariata ma con lo stesso Malagò commissario. E tra circa 90 giorni nuove elezioni con l’attuale presidente federale tesserato e candidabile. E' arrivata anche una nota ufficiale da parte della Lega serie A: “La Lega Calcio Serie A si dissocia e prende le distanze dalla apparente querelle giuridica di cui non comprende i fondamenti in diritto e le ragioni politiche. Giovanni Malagò, candidato in primis dalla Serie A, è stato eletto con largo margine e la stessa Serie A continua a manifestargli completo supporto. Pur nel rispetto dei principi e delle regole della Federazione e del Coni, la Lega Calcio Serie A ritiene il commissariamento del tutto inopportuno, anche perché potrebbe condurre nel caos il calcio, in una fase delicatissima. Anche alla luce della chiara posizione espressa dall’UEFA, si raccomanda e si auspica il rispetto dell’autonomia del calcio italiano”