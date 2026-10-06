Malagò nuovo commissario Figc: la Giunta Coni approva, il caso si chiude così

La vicenda che coinvolge la Federcalcio entra in una nuova fase dopo l'intesa raggiunta nelle scorse ore tra CONI e FIGC . La mediazione portata avanti nella giornata di ieri ha infatti aperto la strada al commissariamento della Federazione. La Giunta del Coni ha espresso parere favorevole alla decisione, indicando anche il nome destinato a ricoprire l'incarico. A guidare la FIGC durante il periodo di commissariamento è, dunque, Giovanni Malagò .

Il voto della Giunta Coni

La Giunta del CONI si è riunita alle ore 13 per esaminare la situazione e formalizzare il provvedimento relativo alla Federcalcio. Al termine della riunione è arrivata l'approvazione unanime della proposta, con tutti i 15 componenti aventi diritto che hanno espresso voto favorevole. La decisione segue il confronto avvenuto nella giornata di ieri tra i vertici del Comitato Olimpico e quelli della FIGC. Il percorso individuato prevede dunque il commissariamento della Federazione, con l'obiettivo di accompagnarne la gestione nella prossima fase.

Il presidente del CONI Luciano Buonfiglio ha indicato Giovanni Malagò come figura chiamata a svolgere il ruolo di commissario. Il provvedimento arriva dopo le tensioni e il confronto delle ultime ore e segna un passaggio significativo per il futuro della Federazione. Per l'ufficialità bisogna aspettare l'ok del Consiglio alle 14 ma non ci saranno sorprese e la decisione è presa.

La nota del CONI

Ora c'è anche l'ufficialità di Malagò come commissario della FIGC. Arrivata la comunicazione ufficiale da parte del Coni sull'esito della Giunta di questa mattina: "Si è tenuta questa mattina, alle 13, al Foro Italico a Roma la 1177ª riunione della Giunta Nazionale CONI. Il Presidente Buonfiglio ha proposto alla Giunta il Commissariamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio nella persona di Giovanni Malagò, affinché si proceda a celebrare nuove elezioni entro e non oltre il 31 gennaio 2027". Così, dunque, si è conclusa la vicenda che nelle ultime settimane ha tenuto banco nei dibattiti.