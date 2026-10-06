Messi e il commovente addio all'Argentina: "Questa maglia è stata la mia vita. Me ne vado in pace"

Messi: "Momenti speciali"

A poche ore dal fischio d'inizio de 'l'ultimo tango' - come ha definito la stessa Federcalcio argentina (Afa) la partita omaggio che si disputerà stasera al Monumental di Buenos Aires- Lionel Messi non nasconde le sue emozioni. "Momenti speciali che sò che mi mancheranno". Questa la breve frase pubblicata sui social per accompagnare le foto del suo ultimo allenamento con la 'Selección'. Il post ha ricevuto quasi 7 milioni di like e i commenti anticipano l'intensa emotività del momento che si avvicina a chiusura di un ciclo di venti anni con la maglia albiceleste addosso coronato dalla vittoria di un mondiale, due coppe america, e una Finalissima. La moglie Antonella Roccuzzo ha pubblicato in risposta 4 emoji in lacrime, preludio dell'inevitabile commozione che prenderà il sopravvento tra poche ore su milioni di argentini e di appassionati in tutto il mondo. E in queste ore non si contano gli omaggi che vengono dedicati al capitano in tutta l'Argentina, dai momumenti illuminati di bianco e celeste, ai cartelli stradalli che salutano il capitano. Sui social si è viralizzato poi il post della metropolitana di Buenos Aires, che annuncia l'estensione del servizio notturno della linea D in concomitanza della partita. La pubblicazione è accompagnata da un video in cui si vedono spiegate all'interno di un vagone vuoto tutte le maglie e le coppe di Messi. Una carrellata che si conclude con la porta che si apre nell'ultima stazione e una capra (Goat) che esce in solitario.

Di Maria presente: "Un onore"

Angel Di Maria sarà presente all'ultima partita di Messi con la maglia dell'Argentina. "Oggi ho visto le foto che ha pubblicato, i video che sono stati diffusi, e la verità è che vederlo con quella felicità e quella tranquillità, sapendo di aver dato tutto, è ciò che rende felici tutti noi. Quindi, che possa godersela immensamente e che noi gli siamo grati per il resto delle nostre vite!" ha detto l'ex calciatore della Juventus dopo l'1-1 del Rosario Central contro il Banfield nel Torneo di Clausura. "Gli ho detto che sarei venuto domani, quindi lo vedrò lì prima della partita. Guarderò da fuori, rilassato e godendomi, come tutti gli argentini, quest'ultima danza. Per me è un onore aver avuto l'opportunità di essere allenato da Diego e di aver giocato con il migliore della storia, che per me è Leo. Ho avuto molte opportunità di trascorrere del tempo insieme e condividere tante cose. Sono grato di aver stretto quell'amicizia e che lui sia riuscito a raggiungere tutti i traguardi che ha raggiunto. Ovviamente può giocare finché vuole, ma a volte si prendono delle decisioni e credo che la sua sia quella di smettere ora, e penso che vada bene così" ha aggiunto Di Maria.