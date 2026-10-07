Cambia ruolo ma resta al vertice della Federcalcio: vince sempre Malagò

«Chiunque abbia seguito la vicenda può dare un giudizio su sconfitti o vincitori, magari non ce ne sono». Giovanni Malagò , passato e probabilmente futuro presidente della Federcalcio, con un presente da commissario straordinario, parla così dopo la resa dei conti, con toni diversi da quelli delle ultime settimane. La sensazione è che il vero vincitore sia proprio lui, che, dopo l’accordo con Luciano Buonfiglio, ha incassato la nomina a commissario, votata all’unanimità da Giunta e Consiglio nazionale : a parte lui, hanno votato tutti, nonostante la caccia al conflitto di interessi della vigilia. L’elezione è stata dichiarata invalida per assenza di tessera: cade la struttura - nel senso che decade il consiglio federale, i cui poteri andranno allo stesso Malagò -, non il vertice, con il compito di celebrare l’assemblea straordinaria elettiva «entro e non oltre il 31 gennaio 2027».

Elezioni Figc 2027: Malagò verso la candidatura unica

Si terrà prima: oggi partirà la convocazione per il 14 dicembre, con i tempi tecnici di cui parliamo a parte, e Malagò - che questa volta si tessererà - ci potrebbe arrivare da candidato unico: «Non posso fare una previsione, penso di avere la conferma della fiducia già avuta». Nel frattempo, l’impressione è che non sfrutterà i pieni poteri che la delibera gli garantirebbe: «Mi sento responsabilizzato, da commissario senza vice, con un mandato chiaro». Si tratta anche di non disperdere quel consenso, una delle ragioni che hanno portato il Coni a formulare una proposta all’italiana, senza per ora toccare la posizione del segretario generale.

Figc, Serie A e Malagò: riforma, Euro 2032 e rapporti con il governo

A giugno, Malagò era stato candidato in primis dalla Serie A, che alla vigilia del D-day (o M-day) si era espressa, come altre componenti, in maniera netta contro il commissariamento - comunque arrivato - e che poi ha commentato così: «La Lega Calcio Serie A prende atto con favore della decisione di affidare l’incarico a Malagò, già scelto dalla Lega come candidato alla presidenza Figc. Senza entrare nel merito di una vicenda di cui si continua a non comprendere le reali ragioni, la Lega condivide la soluzione individuata, ritenendola opportuna in una fase durante la quale resta prioritario proseguire i lavori su dossier di rilevanza quali la riforma legislativa all’esame del Senato, l’organizzazione di Euro 2032, il calendario e i rapporti internazionali». Tutti obiettivi ai quali - nell’ambito di un rapporto non idilliaco con il governo - dovrà lavorare Malagò, che ha definito i ragionamenti delle ultime ore di «buonsenso» e non ha negato le increspature registrate con Buonfiglio: «Se parliamo di incomprensioni, mi sembra un termine affettuosamente eufemistico. L’ho fatto per amore dello sport, del Coni e per i miei colleghi di Giunta, per evitare spaccature e imbarazzo. Per molti sarebbe stato complesso, ho da subito manifestato la disponibilità di prendere in considerazione l’ipotesi commissario».

Commissario Figc: il sostegno del calcio e il caso Diana Bianchedi

Quanto al supporto del mondo del calcio, formalmente mai messo in discussione ma comunque traballante nella sostanza e negli incontri segreti, ora Malagò, nono commissario nella storia della Figc, dovrà ricompattarlo (e ha ottime possibilità, se non certezze, di farcela) in vista di dicembre. Sul tema, la risposta è netta: «Non so come si possa pensare che non ci sia stato. È stata una vicenda difficile e imbarazzante, ma ho la schiena dritta». Tra le incomprensioni di questi tre mesi, anche la nomina di Diana Bianchedi, poi dimessasi, a capodelegazione della Nazionale: ieri Buonfiglio ha chiesto pubblicamente a Malagò di respingerne le dimissioni, che però la Figc ha in realtà già accettato. Per ora gli azzurri andranno avanti senza - c’è comunque Claudio Ranieri come dt - e se ne riparlerà, se sarà il caso, dopo Natale.