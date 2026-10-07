Messi saluta l'Argentina: “Già mi manca, grato a tutti”. Tra i primi a rispondere… Cristiano Ronaldo
"Ieri è stata la mia ultima partita e sento già la mancanza di indossare i colori biancocelesti. So di prendere la decisione giusta. È stato un percorso incredibile, pieno di gioia e anche di qualche momento di tristezza, ma sono certo che ne è valsa la pena di ogni passo compiuto". Leo Messi sceglie i social per tornare sulla notte dell'addio alla nazionale argentina. Le emozioni sono tante, continuano, anzi aumentano perché a mente fredda si ragiona su quello che è stato e che, a causa del tempo che scorre per tutti, non sarà più. "C'è ancora così tanto da dire, ma mi è impossibile esprimere tutto ciò che provo in poche parole o in un unico post. Questo viaggio sarebbe stato impossibile senza la mia famiglia, che mi è sempre stata accanto e mi ha sostenuto, soprattutto nei momenti difficili, quando ne avevo più bisogno - scrive Messi -. Anche i miei amici, così come tutti i compagni di squadra e gli allenatori che ho avuto - insieme ai loro staff tecnici - sono stati fondamentali. Non voglio dimenticare Diego che ha portato il nostro Paese dove meritava di stare e che, come dico sempre, so che ci ha aiutato - sia quando era qui con noi, sia dal cielo - in ogni passo che abbiamo fatto".
Messi ringrazia tutti: "Vi sono grato". E Ronaldo...
Messi ringrazia anche "i club in cui ho militato per aver sempre rispettato i miei sentimenti e avermi permesso di dedicarmi al mio Paese quando arrivava il momento di indossare la maglia della nazionale. E, naturalmente, grazie a Dio: senza la Sua guida e la Sua volontà, non avremmo nemmeno potuto sognare di arrivare fin qui". Poi la chiusura dedicata al popolo argentino.
"Vi sono profondamente grato. Vi voglio bene, mi mancherete e vi ringrazierò sempre per essere stati al nostro fianco, al mio fianco", conclude Messi. Centinaia di migliaia di risposte al suo post, tra queste anche quella di Cristiano Ronaldo, il rivale di mille battaglie. "Leo, tanti anni a difendere il tuo Paese e un'eredità che durerà per sempre. Hai tutta la mia stima per ciò che hai realizzato con l'Argentina. Un grande abbraccio", ha scritto Cristiano sotto il post di addio pubblicato da Messi.
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