Messi saluta l'Argentina: “Già mi manca, grato a tutti”. Tra i primi a rispondere… Cristiano Ronaldo

"Ieri è stata la mia ultima partita e sento già la mancanza di indossare i colori biancocelesti. So di prendere la decisione giusta. È stato un percorso incredibile, pieno di gioia e anche di qualche momento di tristezza, ma sono certo che ne è valsa la pena di ogni passo compiuto". Leo Messi sceglie i social per tornare sulla notte dell'addio alla nazionale argentina. Le emozioni sono tante, continuano, anzi aumentano perché a mente fredda si ragiona su quello che è stato e che, a causa del tempo che scorre per tutti, non sarà più. "C'è ancora così tanto da dire, ma mi è impossibile esprimere tutto ciò che provo in poche parole o in un unico post. Questo viaggio sarebbe stato impossibile senza la mia famiglia, che mi è sempre stata accanto e mi ha sostenuto, soprattutto nei momenti difficili, quando ne avevo più bisogno - scrive Messi -. Anche i miei amici, così come tutti i compagni di squadra e gli allenatori che ho avuto - insieme ai loro staff tecnici - sono stati fondamentali. Non voglio dimenticare Diego che ha portato il nostro Paese dove meritava di stare e che, come dico sempre, so che ci ha aiutato - sia quando era qui con noi, sia dal cielo - in ogni passo che abbiamo fatto".