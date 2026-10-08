"Infantino ha demoralizzato il calcio": sfida per la presidenza Fifa, spunta... l'ex Cagliari!

La corsa alla presidenza della Fifa entra nel vivo in vista delle elezioni del prossimo anno. Il primo candidato a sfidare Gianni Infantino è Ramon Vega , 55 anni, ex difensore di Cagliari e Tottenham e già nazionale svizzero. Dopo aver lasciato il calcio giocato nel 2004, ha intrapreso una carriera nel settore finanziario. Ora ha deciso di tornare a occuparsi direttamente del mondo del pallone con l'obiettivo di conquistare la guida della federazione internazionale. "Mi candido per riunire la famiglia del calcio mondiale, attuare riforme autentiche e durature, modernizzare la Fifa per il XXI secolo, ripristinare stabilità e credibilità e ricostruire la fiducia di cui il nostro sport ha urgente bisogno", ha dichiarato.

Vega: "Il calcio appartiene a tutti"

Nel suo annuncio, Vega ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto a presentare la propria candidatura, insistendo sulla necessità di cambiare il modo in cui viene amministrato il calcio internazionale. "Mi candido perché la mia vita mi ha preparato a servire questo sport", ha sottolineato l'ex difensore, che punta a riportare al centro giocatori, allenatori, arbitri e tifosi. La sua visione parte da un principio preciso: "Il calcio non appartiene a presidenti, confederazioni o dirigenti. Il calcio è lo sport della gente e appartiene a tutti, giocatori, allenatori, arbitri, tifosi, volontari, club, leghe, associazioni e comunità".

Vega ha poi rivolto critiche molto dure all'attuale gestione della federazione. "L'attuale dirigenza ha demoralizzato il mondo del calcio. Una governance debole ha compromesso la credibilità della Fifa e incrinato la fiducia all'interno della famiglia calcistica globale", ha affermato. Secondo l'ex calciatore, è necessario evitare che le tensioni interne possano avere conseguenze sul resto del movimento.

Il precedente contro Blatter e Infantino

Vega non è nuovo a una candidatura per la presidenza della Fifa. Nel 2015 aveva già tentato la scalata alla guida della federazione internazionale dopo la sospensione di Blatter, ma l'iniziativa non aveva portato all'elezione. Nel 2019 aveva inoltre manifestato l'intenzione di presentarsi contro Gianni Infantino, senza però riuscire a raccogliere i consensi necessari per entrare ufficialmente nella lista dei candidati. Per ottenere l'ammissione era infatti indispensabile il sostegno di almeno cinque federazioni affiliate alla Fifa, su un totale di 211. Questa volta Vega torna dunque alla carica con un programma incentrato su riforme, credibilità e unità. "Dobbiamo impedire che questo conflitto degeneri. Non si deve mai permettere che lotte di potere tra i vertici danneggino coloro che contano di più ovvero giocatori, allenatori, arbitri e tifosi di tutto il mondo. Loro non sono responsabili di questi conflitti. Meritano di meglio. Il calcio è in rianimazione, attaccato alle macchine per la sopravvivenza".