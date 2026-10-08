Ceferin si ricandida alla presidenza Uefa per 4° mandato: accolto appello unanime delle 55 federazioni

Il dietrofront di Aleksander Ceferin è ufficiale: il presidente della Uefa si prepara a ricandidarsi per un quarto mandato . Questo è quanto emerge dal TEP di Berlino, in cui Ceferin ha annunciato la volontà di presentarsi per la rielezione al 51° Congresso ordinario della Uefa, in programma ad Astana, in Kazakistan, il 22 aprile 2027 . Una decisione arrivata a seguito della richiesta all'unanimità da parte delle 55 federazioni nazionali di rivedere la sua precedente decisione di non ricandidarsi e delle manifestazioni di sostegno e di incoraggiamento ricevute da altri esponenti del calcio europeo.

Ceferin: "Ringrazio le federazioni nazionali per la fiducia, c'è ancora molto lavoro da fare"

"Voglio ringraziare le federazioni nazionali per la loro fiducia - ha detto Ceferin a margine dell'evento -. Negli ultimi anni abbiamo affrontato sfide straordinarie e lo abbiamo fatto come una squadra unita. C’è ancora molto lavoro importante da portare avanti e per questo ho accettato la loro richiesta. La mia ambizione resta la stessa: mantenere unito il calcio europeo, rendere il nostro sport più forte e lasciare la Uefa pronta per la prossima generazione. Sono inoltre profondamente grato alla mia famiglia. Questa decisione richiede molto anche da parte loro e non avrei potuto prenderla senza la loro comprensione e il loro sostegno".

Prima l'annuncio nel 2024, poi il passo indietro: Ceferin-Uefa, cosa è successo

Ceferin è in carica dal 2016 e nel febbraio 2024 aveva annunciato che avrebbe lasciato la presidenza a fine mandato, sebbene il Confresso avesse approvato le modifiche allo Statuto per consentirgli di candidarsi per un ulteriore quadriennio fino al 2031. Dopo che le Federazioni hanno insistito, ora il dirigente ha deciso di ricandidarsi e il prossimo anno si presenterà per le rielezioni. Ma l'incontro a Berlino si è concentrato anche sul futuro della governance e della leadership della Fifa. Le varie federazioni hanno concordato una direzione chiara per la riforma della Fifa, sottolineando come la sola riforma istituzionale non sia sufficiente e che ci sia bisogno di una figura rispettata e capace di unire a capo del massimo organismo mondiale del calcio.

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