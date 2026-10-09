Montella, esonero ufficiale: il comunicato della Turchia, l'Italia decisiva e il sostituto

Dopo più di 3 anni dal suo arrivo, Vincenzo Montella dice addio alla panchina della Turchia . La Federazione Calcistica Turca, infatti, ha annunciato di esonerare l'allenatore italiano e ora si prepara a iniziare una nuova fase. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'ultima pausa nazionali, in cui la Turchia non è riuscita a vincere neanche una partita : 0-1 contro la Francia, 1-4 contro l’Italia, 0-3 contro il Belgio e ancora 1-3 contro la Nazionale di Roberto Mancini . Le assenze di Yildiz e Calhanoglu sono sicuramente un alibi , ma i quattro risultati sono stati pesantissimi, con appena 2 gol segnati e ben 11 subiti, che seguono un Mondiale altrettanto negativo . Negli USA, infatti, la nazionale guidata da Montella è uscita subito ai gironi, con due sconfitte (Australia e Paraguay) e una vittoria (Stati Uniti). Da qui la decisione di dare una svolta e cambiare.

La storica qualificazione ai Mondiali, il tracollo e il possibile sostituto

La storia di Montella con la Turchia ha visto diversi risultati importanti, a partire dai quarti di finale raggiunti negli Europei 2024 e la storica qualificazione ai Mondiali. Non a caso nel giugno 2025 era arrivato anche il rinnovo di contratto fino alla conclusione dell'Europeo 2028. Dopo le brutte prestazioni ai Mondiali 2026, la Federazione aveva confermato la fiducia nel commissario tecnico italiano, ma le quattro sconfitte in Nations League e la conseguenza retrocessione in League B sono state la mazzata definitiva. L'Areoplanino dovrebbe ricevere una buonuscita pari a cinque mensilità, per un totale di circa 915mila euro. Ora la Turchia dovrà decidere a chi affidare la panchina e il favorito sembra essere Arda Turan. L'ex centrocampista, che ha giocato con le maglie di Barcellona e Atletico Madrid, è attualmente l'allenatore dello Shakhtar Donetsk e sarebbe una soluzione molto gradita ai tifosi. Turan, infatti, è stato per anni la guida del centrocampo turco e conosce alla perfezione l'ambiente.

Montella saluta la Turchia: il comunicato ufficiale

Una serie di risultati negativi che non è costato il posto solo a Montella. Nei giorni scorsi, infatti, si era dimesso anche Abdullah Ayaz, Segretario Generale della Federazione Calcistica Turca. Oggi il consiglio di amministrazione della Federcalcio turca si è quindi riunito per eleggere un nuovo Segretario Generale e nell'occasione ha anche ufficializzato l'addio di Montella, già nell'aria da giorni. Ecco il comunicato: "Il Consiglio di Amministrazione della Federazione Calcistica Turca, nella riunione tenutasi oggi, ha deciso di continuare le proprie funzioni fino alla data dell'assemblea generale ordinaria elettiva. È stato deciso di nominare i membri supplenti del consiglio Signor İbrahim Özbay e Signor Metin Akyüz al posto dei due membri principali del consiglio che si erano precedentemente dimessi. È stato deciso di non continuare con il nostro Ct della Nazionale A, Signor Vincenzo Montella. Al posto del Segretario Generale, Signor Abdullah Ayaz, che ha presentato le sue dimissioni al Consiglio di Amministrazione della TFF nei giorni scorsi, è stato nominato il Signor Ahmet Erzurumlu, attualmente Direttore delle Operazioni di Registrazione della TFF".

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