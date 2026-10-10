"Una carie non curata ha causato l'infezione": Osvaldo racconta il motivo del ricovero

Paura per Daniel Osvaldo , ex attaccante di Roma, Juventus e Nazionale italiana, oggi impegnato nel mondo della musica, che ha affrontato un grave problema di salute. Tutto sarebbe iniziato con una carie trascurata, dalla quale si sarebbe sviluppata un’infezione arrivata fino ai polmoni, mettendo a rischio la sua vita. Inizialmente, l’ex calciatore avrebbe attribuito i dolori a un problema muscolare, senza immaginare la reale gravità della situazione. Il peggioramento delle sue condizioni ha reso necessario il ricovero ospedaliero e il successivo trasferimento in terapia intensiva .

Daniel Osvaldo, come sta dopo il ricovero in terapia intensiva

Nel corso dell’intervista a Infobae Al Amanecer, Osvaldo ha ripercorso le fasi più difficili della malattia, spiegando come l’infezione avesse compromesso soprattutto il polmone destro. "Una carie non curata ha causato la grave infezione polmonare che ha portato al ricovero" ha spiegato. Durante gli accertamenti, i medici avrebbero individuato nel dente danneggiato la possibile origine del problema, procedendo quindi con l’estrazione. Dopo l’intervento, le sue condizioni sarebbero migliorate, consentendo il trasferimento dalla terapia intensiva a quella intermedia. A rendere più delicato il quadro clinico avrebbe contribuito anche un abbassamento delle difese immunitarie, mentre gli specialisti proseguono con esami per individuare eventuali ulteriori cause. Nonostante i progressi, la situazione richiede ancora attenzione e un monitoraggio costante. “Per fortuna mi sento bene e ogni giorno va meglio”, ha raccontato l’ex attaccante, mostrando fiducia nel percorso di guarigione. Se i prossimi risultati confermeranno l’andamento positivo, potrebbe essere trasferito in una normale stanza di degenza, prima di valutare le dimissioni e il ritorno a casa.

Osvaldo smette di fumare dopo la paura

Il difficile periodo trascorso in ospedale avrebbe spinto Daniel Osvaldo a prendere una decisione importante per la propria salute: dire addio alle sigarette. L’ex calciatore ha spiegato di aver interrotto il consumo di tabacco proprio durante il ricovero, maturando la convinzione di non voler riprendere questa abitudine. “Non fumo da due settimane”, ha dichiarato, raccontando anche alcuni cambiamenti positivi avvertiti dopo aver smesso. Tra questi, una migliore qualità del sonno e il recupero della capacità di percepire gli odori, segnali che lo avrebbero incoraggiato a proseguire su questa strada. L’esperienza vissuta sembra aver rappresentato un punto di svolta, portandolo a riflettere sull’importanza di prendersi cura del proprio corpo. La decisione appare quindi legata non soltanto alla fase di recupero, ma anche alla volontà di modificare il proprio stile di vita. “Non penso di fumare mai più”, ha aggiunto Osvaldo, esprimendo la determinazione a lasciarsi definitivamente alle spalle le sigarette.

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