Pogba al capolinea: il futuro possibile tra Stati Uniti e...il mondo della moda

Paul Pogba riparte da sé stesso, tra moda, eventi esclusivi e un futuro calcistico ancora tutto da definire. A 33 anni, il centrocampista francese si ritrova nuovamente senza squadra dopo la fine anticipata del rapporto con il Monaco , ufficializzata il 19 agosto 2026. Un'avventura durata appena una stagione, condizionata dai problemi fisici e dalla difficoltà di ritrovare continuità dopo la lunga sospensione per doping. Ma se il ritorno al calcio giocato non è andato secondo le aspettative, la vita fuori dal campo continua a offrire occasioni per restare sotto i riflettori. Tra la passione per lo stile, gli appuntamenti mondani e la presenza sui social, Pogba sta vivendo una fase diversa della propria carriera, senza aver ancora rinunciato all'idea di tornare a giocare.

Pogba tra moda e lusso: i progetti fuori dal campo

La moda non è soltanto una parentesi nella nuova vita di Pogba, ma uno spazio in cui l'ex Juve può continuare a esprimere una personalità che lo ha sempre distinto dagli altri calciatori. Look ricercati, accessori vistosi e attenzione ai dettagli fanno parte da tempo della sua immagine pubblica, costruita tanto attraverso le prestazioni in campo quanto tramite le apparizioni fuori dal rettangolo verde. Insieme alla moglie Zulay, il centrocampista ha sviluppato anche iniziative nel settore degli accessori e della gioielleria, tra cui la collezione Unbreakable, realizzata in collaborazione con il marchio Elke Berr. Il progetto richiama simbolicamente la capacità di resistere alle difficoltà e di rialzarsi dopo i momenti più complicati, un messaggio che si lega inevitabilmente alla sua vicenda personale e sportiva. Non è l'unica iniziativa con cui Pogba ha cercato di ampliare i propri orizzonti. Il francese ha esplorato anche il mondo dello streetwear con il marchio MDXCIII.

Pogba agli eventi esclusivi: dalla Paris Fashion Week al Gran Premio di Singapore

La nuova quotidianità di Pogba passa anche attraverso gli appuntamenti più esclusivi dello spettacolo e dello sport internazionale. Tra le occasioni più recenti c'è stata la Paris Fashion Week, dove il centrocampista è apparso insieme alla moglie, confermando il suo legame con il mondo della moda. Un contesto nel quale il campione del mondo 2018 può continuare a essere protagonista anche senza indossare una maglia da gioco. A ottobre, inoltre, Pogba è stato tra gli ospiti del Gran Premio di Formula 1 di Singapore, presente nel paddock come invitato Mercedes. L'evento gli ha permesso di ritrovare l'atmosfera delle grandi manifestazioni sportive internazionali, tra personaggi famosi, marchi di lusso e riflettori mediatici. In quell'occasione, il francese ha condiviso anche sui social uno scatto con BamBam, componente del gruppo musicale sudcoreano GOT7.

Pogba, futuro calcistico ancora aperto: il sogno del ritorno in campo

Dietro gli eventi e le iniziative imprenditoriali, tuttavia, resta una domanda fondamentale: Pogba tornerà a giocare ad alto livello? La separazione dal Monaco ha chiuso un capitolo che avrebbe dovuto rappresentare il rilancio della sua carriera, ma che si è rivelato complicato. Il club del Principato e il centrocampista hanno deciso di interrompere consensualmente il contratto, inizialmente valido fino a giugno 2027, dopo una stagione segnata dagli infortuni e da un impiego limitato a sei presenze. Il francese è rimasto alle prese con il recupero fisico e, secondo le ricostruzioni pubblicate a settembre, non ha abbandonato l'idea di tornare a competere. Tra le possibili destinazioni per un eventuale nuovo capitolo sono state ipotizzate anche la MLS statunitense, con club come Inter Miami, DC United e New York City FC tra le voci, e altre leghe internazionali, ma al momento non c'è un accordo ufficiale che permetta di indicare una squadra come prossima destinazione.