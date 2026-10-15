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"Così hanno ucciso Maradona a sangue freddo": chiesti oltre 35 anni di carcere, cosa è successo

Il legale Burlando non ha dubbi: "Hanno approfittato della sua salute fragile". Denunciate anche le condizioni della casa post ricovero
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Pubblicato il 15.10.2026, 11:24

2 min

Maradonaburlando

"Hanno ucciso un eroe mitologico, un guerriero. Lo hanno fatto in modo vile, approfittando della sua salute fragile". Questa l'accusa lanciata dall'avvocato Fernando Burlando, legale di Dalma e Gianinna Maradona, nell'ultima giornata delle arringhe delle parti civili al processo per la morte di Diego Armando Maradona, a Buenos Aires. Come riporta La Nacion, Burlando ha chiesto 15 anni di carcere per il neurochirurgo Leopoldo Luque, 12 per la coordinatrice medica della "Swiss Medical" Nancy Forlini e 10 per la psichiatra Agustina Cosachov, contestando loro l'omicidio semplice con dolo eventuale. Sono state richieste delle pene anche per gli altri imputati dello staff medico, mentre per il medico Pedro Di Spagna è stata sollecitata l'assoluzione.

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Burlando: "Appuntamento epocale con la storia"

"Oggi abbiamo un appuntamento epocale con la storia. La decisione che prenderete in questo processo rimarrà senza dubbio impressa nella memoria collettiva di questa e di molte generazioni a venire. E non solo per il nome e il cognome della vittima, ma anche per il loro significato, la loro importanza e il loro carattere unico, nonché per le circostanze che circondano questo crimine e l'omicidio di Diego Armando Maradona", ha detto nella sua arringa l'avvocato Fernando Burlando, secondo il quale Maradona "è stato assassinato a sangue freddo". L'avvocato sostiene che le prove emerse durante il dibattimento confermino la responsabilità di chi lo aveva in cura. Burlando ha infine denunciato le condizioni della casa in cui Maradona era stato assistito dopo il ricovero, accusando i sanitari di aver ignorato segnali e sintomi che richiedevano interventi.

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