Il fuorigioco di Fashanu e la bandierina del pregiudizio

Justinus Soni Fashanu , detto Justin, nasce a Londra il 19 febbraio 1961 da padre nigeriano e madre sudamericana, del Guyana. Quando i genitori si separano Justin e suo fratello John vengono affidati a una casa famiglia. È poi una coppia bianca del Norfolk che li prende in affido quando hanno solo sei anni. Justin diventerà celebre come il primo calciatore milionario nero della Premier League , ma il destino avrà cura di sbriciolare con meticolosa crudeltà i suoi sogni di gloria, di emancipazione, di inclusione. Io che ora sto scrivendo con le lacrime agli occhi questa storia non ho ancora capito cosa sia il fuorigioco. Da questo punto di vista sono un ragazzo omosessuale a tutti gli effetti. L’unico sport che mi riesce è il karaoke. Ma conosco molti sport violenti, come quello di farsi beffe di chi è diverso da te. «Chi è dei due che fa la femmina?». Questa frase, detta con tono sguaiato, l’ho sentita molte volte nella vita. Alla prima, mio padre aveva riso e avevo solo sei anni. Non avevo gli elementi per capire, ma in qualche maniera qualcosa dentro di me aveva fatto click come la rotella di una cassaforte che a forza di girare trova la combinazione corretta: chi è dei due che fa la femmina? Le parole possono uccidere, a volte ci mettono anni, ma il loro veleno è spesso senza alcun antidoto.

Justin Fashanu: i primi passi nel calcio

C’è una fotografia del ’74 in cui Justin Fashanu è al centro, in ginocchio. Intorno i suoi compagni, tutti bianchi. Tiene la palla in mano come se il mondo intero fosse concentrato lì e lo tenesse in piedi lui, non Dio né la gravità. Guarda in camera con la faccia di uno che è pronto a dimostrare quello che vale. È un sentimento che conosco, un sentimento che impari se cresci come eccezione: quella nella foto è la squadra della scuola e lì in mezzo, Justin è l’unico nero. Però è forte, carismatico, bellissimo. E con il pallone in mezzo ai piedi poi, è un fenomeno. Entra nella giovanile del Norwich City e nel dicembre ’78 firma da professionista: sulla maglia, il numero 9. In pochissimo tempo si guadagna la fama di uno tra gli attaccanti inglesi più promettenti. È il febbraio del 1980 e nello stato di New York comincia la tredicesima edizione delle Olimpiadi Invernali. Crescono le tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Mentre la radio italiana passa a ripetizione “L’era del cinghiale bianco”, Cosa Nostra uccide il presidente della regione Sicilia Piersanti Mattarella.

Il passaggio al Nottingham Forest

Justin segna contro il Liverpool un gol al volo da fuori area che la Bbc premia come gol più bello della stagione. I compagni gli saltano addosso. Un ragazzino qualsiasi avrebbe dato di matto, ma niente. Lui, Justinus Soni Fashanu, detto Justin, semplicemente alza l’indice destro al cielo e riprende a camminare come uno che torna a casa dal lavoro, stanco. Come a dire: ve l’avevo detto. In breve il nome di Justin Fashanu è sulla bocca di tutti. Lo vogliono all’Arsenal, al Tottenham, ma lui sceglie il Nottingham Forest che lo acquista per un milione di sterline: è il primo calciatore nero a essere pagato quella cifra. Per lui che era stato un orfano quella cifra sembra un’enormità. Ma la fama non gli interessa. E, soprattutto, la vita privata è per lui, appunto, privata e Justin sa bene che deve restare tale senza troppo clamore. E pensa che se continua a fare gol, sei salvo.

Fashanu e Brian Clough

Un giorno, però, durante un allenamento, di fronte ai compagni, Brian Clough, l’allenatore, uno dei più grandi allenatori della storia del calcio, forse nella speranza di mettere a tacere le chiacchiere che nel frattempo cominciavano a circolare, chiede improvvisamente a Justin:

- Dove vai per comprare del pane?

- Dal panettiere, direi.

- E dove vai se vuoi un cosciotto di agnello?

- Dal macellaio.

- Quindi perché continui a frequentare quei dannati locali per gay?

Justin non ne aveva fatto mistero, frequentava quei locali senza curarsene troppo. Justin sapeva dove sarebbe andata a parare quella maledettissima discussione che aveva tutta l’aria di un processo in cui lui era l’imputato. Ma, insomma, che differenza fa? Quello che conta è la resa in campo, coach. I gol che segno. Fashanu in un istante impara che il colore della pelle gli era stato perdonato in nome del talento, ma questa è troppo grossa. E poi l’insolenza, l’ostinazione - il colore della pelle non puoi nasconderlo e va bene, ma questo sì. E allora perché questo vizio non te lo fai passare? Cosa scegli? Sei più finocchio o calciatore?

L'infortunio al Brighton e l'ascesa del fratello

Justin Non ha nessuno a cui rivolgere certe domande, suo fratello John non ne vuole sapere niente. Forse è anche questo che lo avvicina così tanto a Dio. Si converte, frequenta la chiesa. Fa le valigie, viene spedito al Southampton. Va’ a farti un giro così ti schiarisci le idee. Nell’82 passa al Notts County per 100 mila sterline. Dal milione dell’anno prima alle 100 mila di adesso. Ma è questo il prezzo da pagare per quello che sei: poof, bender, queer, homo, faggot.

Inghilterra, America, Canada e ancora Inghilterra. Il campo da calcio è il suo habitat, lì sa come muoversi. Lì c’è uno schema, ma fuori, oltre lo stadio no. Il pallone che reggeva sulle ginocchia quando era bambino è la sfera di cristallo in cui guardare per capirci qualcosa. È a Brighton quando il dolore che sente al ginocchio da tempo si fa più intenso: deve fermarsi. Però col tempo si riprende, un po’ gioca e un po’ allena, ma quel nome, “Fashanu” ormai è associato a John, il fratello, che comincia a farsi strada e che paradossalmente diventa famosissimo in Italia per via di un tormentone inventato da Teo Teocoli nel programma “Mai dire gol”. È lui il calciatore della famiglia adesso.

£1m Football Star: I Am Gay

Quello di Justin è scomodo da gestire, fa più notizia fuori dal campo che dentro. Il 22 ottobre 1990 la prima pagina del tabloid “The Sun” riporta il titolo: «£1m Football Star: I Am Gay». È il primo, di nuovo. Il primo calciatore nero a guadagnare un milione di sterline è il anche primo calciatore a dichiararsi pubblicamente omosessuale. I giornali fanno a gara per strappargli una notizia come topi che si strappano di sotto i denti gli avanzi caduti dai denti dei topi più minacciosi. Come calciatore non vale più niente. Chissà quanto l’avranno pagato per un articolo del genere — questo dicono in giro, senza pensare che in un mondo dove si stava ancora metabolizzando la piaga dell’Aids una confessione del genere non poteva non nascere che da un infinito dolore personale. Dicono anche che il fratello John gli avesse offerto una cifra importante perché tenesse la bocca chiusa (speriamo che non sia vero). Il fratello che lui più di una volta ha difeso dai bulli quando erano piccoli e soli, in quella casa famiglia, gli ha definitivamente voltato le spalle. Per lui è un dolore immenso. La stessa comunità nera britannica prende le distanze: ciò che prima era un vanto, adesso è un disonore.

Fashanu: "Chiedo di essere valutato per le mie abilità calcistiche"

«Chiedo di tornare a giocare, chiedo di essere valutato per le mie abilità calcistiche», dice in un’intervista del ’91 al Wogan Show, e poi aggiunge che «se sei un eterosessuale mica salti addosso ad ogni donna che incontri», come per dire ai suoi compagni di spogliatoio di non avere paura di lui. Ma a Justin Fashanu non è concessa l’opportunità di essere giudicato solo come atleta. Allenatori, colleghi, tifosi: di lui temono gli sguardi, il marchio, la vergogna. Quanto giochi bene a pallone è del tutto irrilevante, ora. Chissà se Justinus Soni Fashanu, detto Justin sapeva che nell’antica Grecia, nella città di Tebe, esisteva un corpo d’élite chiamato “Il battaglione sacro”: trecento uomini, centocinquanta coppie di soldati legati tra loro dall’amore, consacrati ad Eros. L’idea era che se gli uomini non sono coraggiosi per natura, ma l’amore può renderli coraggiosi. Curarsi le ferite, piangere insieme, stringere la mano al tuo compagno che muore... è di questo che avete paura, allenatori? L’esercito nemico non rideva in faccia vedendo i guerrieri arrivare per mano, no?

Le accuse verso Fashanu

Quello che Justin Fashanu di certo sa è che certe ferite non guariscono con il tempo. E infatti passa il tempo e la sua carriera è in caduta libera. Gioca in una squadra minore negli Stati Uniti poi appende per sempre le scarpette al chiodo. A inizio ’98 cerca la sua seconda possibilità come allenatore dei Maryland Mania. Ma il destino sa sempre come raggiungerti, quando ti vuole distruggere. Il 25 marzo un ragazzo di 17 anni dichiara alla polizia che Justin ha abusato di lui. Il giovane sostiene di essersi svegliato dopo una serata in cui aveva bevuto e di avere trovato Fashanu intento a praticargli del sesso orale. Il 3 aprile Justin Fashanu viene accusato di aggressione di primo e secondo grado. Viene interrogato e si dichiara innocente. Ma per la stampa è già colpevole, il che per molti basta e avanza. Justin torna in Inghilterra. Secondo qualcuno, scappa. È convinto che negli Stati Uniti non riceverebbe un processo equo in quanto nero e in quanto gay. Nel Maryland, come in altri stati, all’epoca vigevano ancora pesanti norme discriminatorie nei confronti delle persone omosessuali. La sentenza che impedisce agli stati di criminalizzare i rapporti sessuali privati e consensuali tra adulti dello stesso sesso arriverà solo nel 2003, quando Justin Fashanu era già morto da cinque anni. Sì, perché questa non è una storia con un lieto fine. O meglio, il lieto fine ci può essere se dal tragico destino di un giocatore di calcio si riesce a imparare un modo migliore di stare al mondo.

Fashanu: il triste epilogo ed una riconoscenza tardiva

Questa speranza Justin Fashanu non riesce ad averla nel momento in cui chiama al telefono suo fratello John: una telefonata strana, non gli dice niente e attacca. E non ce l’ha neanche quando scrive queste parole dense di dolore: «Desidero dichiarare che non ho mai e poi mai stuprato quel giovane. Sì, abbiamo avuto un rapporto basato sul consenso reciproco, dopodiché la mattina lui mi ha chiesto denaro. Quando io ho risposto no, mi ha detto: aspetta e vedrai. Spero che il Gesù che amo mi accolga: troverò la pace, finalmente». Lo troveranno all’interno di un garage abbandonato a Shoreditch, Londra, appeso al soffitto con un cavo elettrico. Aveva 37 anni. Era il 3 maggio 1998, un anno prima che io nascessi. Nel 2020, Justinus Soni Fashanu viene inserito nella hall of fame del calcio inglese. Un risarcimento tardivo, fuori tempo. Fuorigioco: fuori dal gioco. Adesso ho capito che cos’è, ma forse l’ho sempre saputo.