"Ronaldo mi ha deluso e l'ho affrontato. Ecco cosa ha fatto": rivelazione a sorpresa dell'ex United

Un rapporto che non è mai decollato. Erik Ten Hag, in un'intervista a "The Athletic", è tornato a parlare della sua esperienza al Manchester United, dal 2022 all'ottobre 2024, periodo in cui ha condiviso lo spogliatoio con Cristiano Ronaldo. Il portoghese era tornato ai Red Devils nell'estate 2021 ma nell'autunno dell'anno dopo ha risolto il contratto per poi accasarsi all'Al Nassr. "Ha abbandonato la squadra e ha deluso anche me, perché avevamo dei progetti con lui", ha raccontato Ten Hag, rivelando di essere andato in Portogallo a incontrare CR7 prima di firmare con i Red Devils. "Volevo discutere con lui dei miei obiettivi, è ovviamente uno dei più grandi giocatori nella storia del calcio e lo rispettavo enormemente". Poi, però, Ronaldo non è stato all'altezza delle sue aspettative: a detta del tecnico olandese, l'attaccante in alcune sedute di allenamento si era tirato indietro e, dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro il Brentford, nell'agosto 2022, aveva completato soltanto due dei tre giri previsti nella famosa corsa imposta alla squadra.