“In English Please”: così dirigenti, allenatori e calciatori imparano l’inglese

TORINO - Da tempo diciamo, soprattutto quando pensiamo alle nuove generazioni, che senza conoscere le lingue - e l’inglese in particolare - non si va più da nessuna parte. Concetto giustissimo, che si applica sempre di più allo sport e in particolare al calcio, dove sono tanti i dirigenti, gli allenatori e i giocatori italiani che sperimentano nuove esperienze all’estero o sentono l’esigenza di esprimersi in maniera corretta e disinvolta quando le loro squadre sono impegnate nelle competizioni internazionali. Perché è evidente che la capacità di parlare in maniera efficace e precisa - durante una conferenza stamp o un’intervista oppure nello spogliatoio - abbia un ruolo fondamentale nella costruzione di una carriera. Fondamentale, a quel punto, diventa non limitarsi a uno studio passivo della lingua: la chiave non è parlare inglese, ma pensare in inglese. È questo il concetto alla base di “In English Please”, il metodo di Daniele Novara : «Nel corso della mia carriera ho guidato figure di spicco del calcio italiano nella preparazione linguistica per i palcoscenici internazionali più prestigiosi. Ho sviluppato e personalizzato percorsi di sblocco per Massimiliano Allegri , Federico Bernardeschi e Daniele Rugani , allenandoli a comunicare con la stampa estera e all’interno di contesti internazionali con totale disinvoltura. Il focus non è mai stato memorizzare un dizionario, ma acquisire la sicurezza necessaria quando ogni singola parola può fare la differenza».

Qual è dunque il sistema proposto da Novara? «Il mio approccio nasce da un principio atletico: l’inglese non si studia, si allena. Attraverso simulazioni reali basate sulle dinamiche del calcio professionistico e formule di reazione rapida, lavoriamo affinché la mente risponda direttamente in lingua. Eliminiamo i paradigmi scolastici inutili e ci concentriamo solo sulla fluidità e sull’impatto comunicativo. Tutto questo permette di imparare a parlare con sicurezza anche quando la pressione è al massimo: e sappiamo che nel calcio ad alti livelli accade sempre più regolarmente». Non basta insomma applicarsi con un approccio diciamo scolastico. Serve cambiare radicalmente l’atteggiamento con cui ci si accosta all’inglese: «Esatto. Il problema non è la conoscenza della grammatica. Il vero ostacolo è il cortocircuito mentale che costringe a pensare la frase in italiano, tradurla parola per parola e poi pronunciarla. Sotto la pressione dei media o durante un allenamento veloce, questo meccanismo può generare perdita di naturalezza e carisma, silenzi e incertezze, difficoltà a farsi rispettare nello spogliatoio, condizionamenti dovuti all’ansia latente prima di ogni evento importante».

Con i calendari sempre più densi di impegni, diventa necessario che il metodo di studio si adetti alle esigenze di chi studia: «Sì, il percorso è flessibile, riservato e si adatta ai ritmi della stagione agonistica. Le sessioni vengono pianificate e rimodulate in tempo reale in base alle sedute di allenamento, ai ritiri, alle trasferte, agli impegni con media e sponsor».