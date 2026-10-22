Calcio dilettantistico e giovani: la Lnd promuove a Ferrara il convegno "Il futuro in gioco"  

Patrocinata dal Comune di Ferrara, nominata Città Europea dello Sport 2027, l’iniziativa rappresenta il primo passo di un percorso di riflessione interno con un approccio "dal basso”, riunendo i Consigli Direttivi di tutti i Comitati Regionali Lnd, il Dipartimento Interregionale (Serie D) e i responsabili delle rappresentative nazionali e regionali in un tavolo di confronto con i vertici della Lega Pro e rappresentanti del Club Italia Figc . Assumendo come riferimento la Riforma Zola e le linee guida federali per lo sviluppo dei talenti, le due giornate serviranno da punto di partenza per delineare la futura strategia Lnd per la valorizzazione dei giovani in una logica d’interscambio con la Serie C.

- Tracciare la rotta per il domani del calcio di base mettendo al centro i giovani e il legame con il territorio in un'ottica di filiera con il professionismo. Con questo obiettivo laporterà il, presso il Cinema Notorious, il convegno "”, appuntamento che si inserisce nella cornice di Quarto Tempo, avviato tre anni fa dalla LND come spazio di dialogo e progettazione per il movimento dilettantistico.

"Il Futuro in gioco”, il programma

L’evento si svolgerà al Cinema Notorius (Via Darsena, 73). I talk previsti in entrambe le giornate saranno moderati dal giornalista Sport Mediaset Massimo Callegari con il contributo di Alessandro Pomarè, speaker dell’Udinese Calcio.

VENERDÌ 23 OTTOBRE

ore 17.00: apertura e saluti Istituzionali Interventi di Giancarlo Abete (Presidente LND), Matteo Marani (Presidente Lega Pro), Alan Fabbri (Sindaco di Ferrara) e Francesco Carità (Assessore Sport Ferrara).

ore 17.45: Talk e Confronto Discussione sulla Riforma Zola, i rapporti con la Lega Pro e la filiera con i Dilettanti; integrazione e valorizzazione dei giovani talenti. Collegamento con Gianfranco Zola.

ore 18.30: Le Nazionali azzurre tra presente e futuro: dall’attività Under 14 all’Under 21. Relatori: Silvio Baldini (Commissario Tecnico Nazionale Under 21) e Maurizio Viscidi (Coordinatore tecnico delle Nazionali Giovanili FIGC).

SABATO 24 OTTOBRE

ore 10.00: Sintesi della Giornata Nazionale: riepilogo delle direttive e dei punti chiave emersi durante il confronto di venerdì.

ore 10.15: Impiego dei Giovani in Eccellenza: confronto operativo incentrato sui Comitati Regionali con un’analisi dettagliata sull’impiego dei giovani e sugli effetti - in ordine alle valenze tecnico/economiche - per le società dilettantistiche. Relatore: Massimo Ciaccolini (segretario generale Lnd)

ore 10.30: I giovani D valore e la serie D: storia ed evoluzione. Una scelta vincente. Relatore: Luigi Barbiero (coordinatore Dipartimento Interregionale Lnd)

ore 11.00: Approfondimento sulla struttura, organizzazione e sviluppo della Serie D intesa come ponte fondamentale verso il professionismo e analisi del valore dello scouting giovanile. Relatori: Alberto Branchesi (coordinatore Area gestionale e amm.va Rappresentative Nazionali), Massimo Piscedda (responsabile Area Tecnica Rappresentative Nazionali) e Giuliano Giannichedda (selezionatore Rappresentativa Serie D).

ore 11.45: Conclusioni e Sintesi Lavori: approvazione del documento di sintesi (Carta dei Giovani Lnd) e programmazione delle prossime tappe federali. Relatore: Giancarlo Abete (presidente Lnd)

Il commento di Abete, Fabbri e Carità

Giancarlo Abete (presidente Lnd): «Ferrara rappresenta una opportunità di grande significato per testimoniare l’attenzione della Lega Nazionale Dilettanti per la valorizzazione dei giovani calciatori. Sarà una occasione di confronto tra le linee guida e gli indirizzi tecnici dedicati alla crescita giovanile da parte del Club Italia e le attività che a livello nazionale e sul territorio vengono svolte in Lega Dilettanti attraverso le proprie rappresentative. L’iniziativa costituirà una occasione per un confronto diretto con le politiche di valorizzazione dei giovani portate avanti dalla Lega Pro, primo gradino del professionismo, ascoltando le linee d’indirizzo del presidente Marani e di Gianfranco Zola che illustrerà il progetto che è stato reso operativo all’interno della Lega. L’obiettivo è individuare le strade migliori per sostenere l’impegno delle società, ottimizzare i percorsi di crescita dei ragazzi e riconoscere il ruolo fondamentale dei territori nella formazione dei talenti. Sarà importante ascoltare esperienze e competenze diverse coinvolgendo chi opera quotidianamente nella formazione per trasformare il confronto in proposte concrete. La presenza delle istituzioni cittadine sottolinea inoltre il valore del legame tra calcio e territorio. La nostra ambizione è fare di queste due giornate un momento di analisi e programmazione, nel quale il gruppo dirigente della Lega Nazionale Dilettanti possa contribuire a costruire prospettive future sempre più solide per i giovani e per le società che li accompagnano nel loro percorso sportivo».

Alan Fabbri (sindaco Comune di Ferrara): «Accogliere nuovamente a Ferrara un appuntamento di rilevanza nazionale come 'Quarto Tempo' è motivo di grande orgoglio per la nostra Amministrazione. Dopo l'esperienza dello scorso anno, la nostra città si conferma ancora una volta il punto di riferimento per il grande calcio, l'innovazione e la formazione sportiva. Questo evento rappresenta un momento fondamentale di confronto sulle politiche sportive, sulla sostenibilità e sull'inclusione, dimostrando come la collaborazione tra l'amministrazione comunale e Lnd possa generare valore reale, visione ed importanti ricadute per il nostro territorio».

Francesco Carità (assessore allo Sport Comune di Ferrara): «Il ritorno anche quest'anno a Ferrara dei massimi vertici del calcio dilettantistico e giovanile italiano per 'Quarto Tempo' sancisce la solidità del legame e della sinergia con la Lnd che si rinnova e si arricchisce ancora una volta di nuovi contenuti. Il successo della collaborazione con l'Amministrazione e il comune impegno sui temi dell'educazione alimentare, dell'impiantistica e dei corretti stili di vita attraverso lo sport, ci fa accogliere con entusiasmo questa due giorni che intende tracciare il futuro dello sport di base. Per Ferrara, che si proietta con determinazione verso il traguardo di Città Europea dello Sport 2027, la Lnd si conferma un partner strategico e imprescindibile per promuovere lo sport come strumento unico di crescita sociale e benessere per i cittadini di oggi e di domani».