"Intensità pazzesca, qui non mi manca niente": Di Gregorio trionfa sul Milan e ringrazia Palladino...

"Al Bologna da Palladino?Abbiamo un buon rapporto con il mister, ma non significa niente, noi ex giocatori del Monza siamo molto affezionati al nostro ex allenatore". Così, ai microfoni di Sky Sport, il portiere del Bournemouth, Michele Di Gregorio , dopo il 3-0 contro il Milan e in merito alle voci di mercato che lo accostano al Bologna . " Sapevamo che la partita era importante contro un avversario di livello, ma la nostra mentalità di essere aggressivi non cambia. Se ho sentito freddo in porta per i zero tiri del Milan? Un po' sì, ma è un lavoro collettivo, ringrazio i compagni" ha aggiunto l'ex portiere della Juventus .

Di Gregorio: "Da lontano vedo che non cambia nulla"

L'Italia non gli manca, alla Juventus ha subito tante critiche e sta bene in Inghilterra. "Qui in Inghilterra tutti vogliono giocare con le proprie idee, spettacolo, attaccare, hanno un'intensità molto diversa e ogni partita è aperta, anche quando giochi contro l'ultima rischi di perdere. Anche negli allenamenti c'è differenza, ma la cosa più diversa è l'intensità pazzesca e un'aggressione a palla persa che non avevo mai visto. Da lontano vedo che non cambia nulla e che non migliorano le cose, mi dispiace, ma questo è il calcio, queste sono le regole. Dell'Italia per adesso non mi manca nulla, qui ci troviamo bene, siamo stati accolti alla grande", ha concluso Di Gregorio.