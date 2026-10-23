Conte, il silenzio è finito: la risposta sulle trattative e il messaggio sul ritorno in panchina

Il mercato degli allenatori non dorme mai e, quando sulla scena c'è Antonio Conte, le indiscrezioni si moltiplicano rapidamente. Dal desiderio dei tifosi della Juve alle valutazioni del Manchester United, alla ricerca di una guida capace di rilanciare ambizioni e risultati, il nome del tecnico salentino continua ad alimentare suggestioni e interrogativi. Dopo la splendida esperienza alla guida del Napoli, culminata con la vittoria del campionato e un percorso che ha lasciato il segno, Conte ha scelto Instagram per intervenire direttamente, mettere ordine tra le voci circolate negli ultimi giorni e chiarire la propria posizione. Nessuna trattativa avanzata, almeno per il momento, e soprattutto nessuna decisione imminente: il futuro resta aperto, ma sarà il diretto interessato a stabilire tempi e condizioni del suo eventuale ritorno in panchina.

Il messaggio di Antonio Conte su Instagram



"Alla luce delle indiscrezioni pubblicate negli ultimi giorni da diversi organi di informazione, in Italia e all’estero, ritengo opportuno intervenire per fare chiarezza. Il mio nome è stato accostato a numerosi club, ma al momento non vi è alcuna trattativa in fase avanzata. Dopo una splendida e vincente esperienza alla guida del Napoli, mi prenderò il tempo necessario per valutare come e quando tornare ad allenare. Sarà una scelta ponderata, che farò quando riterrò che vi siano le condizioni giuste. Ho letto di presunte richieste economiche e di pieni poteri che avrei già avanzato alle società citate, così come di riserve legate a quello che viene definito il mio un “carattere forte”. Si tratta di ricostruzioni prive di fondamento poiché, allo stato attuale, non esistono elementi concreti sui quali basare simili valutazioni.