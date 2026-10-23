Conte, il silenzio è finito: la risposta sulle trattative e il messaggio sul ritorno in panchina
Il messaggio di Antonio Conte su Instagram
"Alla luce delle indiscrezioni pubblicate negli ultimi giorni da diversi organi di informazione, in Italia e all’estero, ritengo opportuno intervenire per fare chiarezza. Il mio nome è stato accostato a numerosi club, ma al momento non vi è alcuna trattativa in fase avanzata. Dopo una splendida e vincente esperienza alla guida del Napoli, mi prenderò il tempo necessario per valutare come e quando tornare ad allenare. Sarà una scelta ponderata, che farò quando riterrò che vi siano le condizioni giuste. Ho letto di presunte richieste economiche e di pieni poteri che avrei già avanzato alle società citate, così come di riserve legate a quello che viene definito il mio un “carattere forte”. Si tratta di ricostruzioni prive di fondamento poiché, allo stato attuale, non esistono elementi concreti sui quali basare simili valutazioni.
Qualora si presentasse un’opportunità concreta, sarà il momento di confrontarsi con il club interessato e valutare insieme le condizioni di un eventuale accordo, nel rispetto delle reciproche esigenze e delle caratteristiche che contraddistinguono il mio lavoro di allenatore. Fino ad allora, ogni ipotesi sulle mie richieste e sul mio futuro professionale resta una supposizione e non può essere considerata come un fatto. Un saluto, Antonio Conte" - ha scritto l'allenatore in una storia Instagram.
Da cosa nasce la storia di Conte
Il messaggio pubblicato sui social nasce dalla necessità di rispondere alle numerose ricostruzioni italiane e internazionale. Il nome di Conte è stato accostato a diversi club, in particolare al Manchester United. Mentre sui social diversi tifosi della Juve lo rivorrebbero, ma la società al momento ha dato fiducia a Spalletti. Nel suo intervento, il tecnico ha affrontato anche le voci relative alle presunte richieste economiche, alla volontà di ottenere pieni poteri nella gestione sportiva e alle perplessità che alcune società avrebbero manifestato nei confronti del suo carattere. Luoghi comuni che sono continuati a circolare e che il tecnico ha voluto mettere a tacere. Una presa di posizione che non chiude le porte a nuove avventure, ma ribadisce la volontà di scegliere con attenzione il prossimo progetto. Dopo il capitolo Napoli, Conte non sembra intenzionato a bruciare le tappe: serviranno le condizioni giuste, un confronto con la società interessata e una visione condivisa per arrivare a un'eventuale intesa.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS