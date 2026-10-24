Tutti sicuri che Infantino non verrà rieletto?

Martedì gli ha dovuto chiedere scusa il Time di Londra, il 18 marzo potrebbero dovergli chiedere scusa in parecchi se venisse rieletto. Gianni Infantino non ha mai percepito “un secondo stipendio” e non ha “acquistato alcuna proprietà a Miami a un prezzo sospetto”, ha dovuto scrivere il Time che, nei giorni precedenti, aveva tirato fuori l’ennesimo scandalo riguardante il presidente della Fifa, cavalcando lo sdegno che si respira intorno al presidente della Fifa che, il 18 marzo, dovrà affrontare le urne. Al momento solo quelle, perché non è stato annunciato un avversario, ovvero un candidato spinto da Aleksander Ceferin e dall’Uefa, ovvero dai suoi nemici più accaniti.