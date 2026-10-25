Pallone d'Oro, Yamal deciso: "Io e Mbappé i migliori". Ma occhio a Kane: "Difficile non pensarci"

Cresce l'attesa per la 70ª edizione del Pallone d'Oro e per l'occasione 'France Football', la rivista ideatrice del premio individuale più ambito del calcio, ha deciso di lasciare Parigi e portare la cerimonia di gala a Londra, la capitale del Paese culla dello sport del pallone. La corsa alla conquista del trofeo si preannuncia serrata, con tre candidati principali in lizza, dall'idolo di casa Harry Kane a Kylian Mbappé e Lamine Yamal , per succedere al francese Ousmane Dembélé , che è nella lista dei 30 finalisti ma senza troppe speranze di fare il bis.

Yamal ha vinto tutto, Mbappé da urlo ma senza trofei, Kane via di mezzo

Sul fronte delle statistiche, spicca l'inglese, autore di 61 gol con la maglia del Bayern Monaco, che diventano 73 se si contano anche le reti realizzate con l'Inghilterra. Solo Lionel Messi, nella stagione 2010-2011, ha saputo fare meglio, arrivando a quota 82. Kane ha vinto il campionato e la coppa di Germania, mentre si è fermato in semifinale sia in Champions che al Mondiale. Riguardo le sue chance di portare a casa il Pallone d'Oro, il centravanti inglese ha ammesso in settimana che "è difficile non pensarci" ma che cercherà di godersi "al massimo la serata". L'atteggiamento del 33enne contrasta con quello dei suoi principali rivali. "Credo sinceramente di meritarlo quest'anno, per quello che ho vinto - ha detto il 19enne Yamal, che ha trionfato in Liga e al Mondiale, seppur senza brillare al massimo negli USA -. Secondo me, io e Mbappé siamo i due migliori giocatori al mondo. È chiarissimo, e chiunque guardi le partite lo sa". Mbappé non ha sollevato alcun trofeo di squadra e punta tutto sulle sue statistiche: capocannoniere in Liga (25 gol), in Champions (15 gol) e della storia della Coppa del Mondo (22 reti, conteggiando anche le dieci del 2026). "Sono stato il miglior marcatore in tutte le competizioni più importanti; penso che possa essere un buon anno per me e ho buone sensazioni", ha dichiarato la stella del Real Madrid. Tra i trenta candidati figurano anche Leo Messi, il capitano della Spagna Rodri, il suo connazionale Fabian Ruiz (l'unico ad aver vinto sia Champions che Mondiale), il georgiano del Psg Khvicha Kvaratskhelia, e il francese del Bayern Michael Olise.

Pallone d'Oro femminile: chi succederà a Bonmatí?

Incerta è anche la sfida per il trofeo femminile, dato che questa volta manca Aitana Bonmatí, vincitrice delle ultime tre edizioni, mentre la connazionale Alexia Putellas punta a un terzo riconoscimento individuale. L'ex stella del Barça, oggi in forza alle London City Lionesses, dovrà vedersela con la polacca Ewa Pajor e con un'altra spagnola, Claudia Pina - entrambe sue ex compagne di squadra in Catalogna. A contenderle il titolo ci sono anche la fantasista haitiana dell'Olympique Lione, Melchie Dumornay, e l'attaccante giamaicana del Manchester City, Khadija Shaw. La cerimonia sarà scandita dall'assegnazione di numerosi premi: miglior allenatore, miglior U21, miglior portiere, migliori squadre. Anche qui spicca la totale assenza dell'Italia. Verrà infine conferito un nuovo riconoscimento, il "Ballon d'Or Of All Time" (Boat), destinato a un ex vincitore che abbia conquistato il Pallone d'Oro almeno due volte, sulla base di una votazione online aperta al pubblico.