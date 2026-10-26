Bisalta, un club a 4 punte. E il sogno in Promozione

TORINO - Bisalta è la montagna che ha due punte, l’Asdc Bisalta ne presenta ben quattro: all’origine del progetto, nel 2002, erano Beinette, Chiusa di Pesio e Peveragno, poi dalla stagione 2022-2023 si è aggiunto Pianfei. Un territorio che si unisce per vincere. Dai bambini sino alla prima squadra. E che la scorsa stagione ha compiuto l’impresa: il salto in Promozione, traguardo mai raggiunto, un passo avanti nella storia, punto d’arrivo e anche di partenza per il futuro. Adesso, i ragazzi di Roberto Borghese stanno combattendo, perché la categoria è importante e le avversarie tutte di livello. L’obiettivo è dare il massimo per la salvezza, poi alla fine si vedrà. La campagna acquisti ha portato un pezzo da novanta come l’attaccante Marco Dalmasso (ex Pedona), per lui subito una tripletta contro Scarnafigi. Il presidente Danilo Campana : «La Promozione era un sogno e si è avverato. Ora siamo concentrati, con i piedi ben piantati per terra e il profilo molto basso. Abbiamo già assaggiato le difficoltà di questo campionato e dobbiamo essere pronti a gestirle».

La forza è il gruppo, la stella è Leo Aro. Di ruolo attaccante, 42 anni, brasiliano dal passato non banale. Infatti, nel 2006 era nella rosa dell’Internacional di Porto Alegre del giovane Pato che si aggiudicò il Mondiale per Club contro il Barcellona di Ronaldinho. La promozione in... Promozione porta anche la sua firma, a suon di gol. Bravo il vicepresidente Gabriele Mauro a metterlo sotto contratto. E così il sogno continua.

Bisalta mobile sul territorio, anche in trasferta. Ecco i ragazzi a Tuttosport: una visita tra emozione e curiosità, tifo e voglia di partecipare. Parlando di Juve, Toro e tutto quanto fa... calcio. Un aneddoto, una confessione, una imprecazione e un applauso, a seconda della bandiera, riflettendo sull’ultima giornata di campionato. Di Serie A, ovvio. Per poi tornare a bomba. Alla Promozione. Ancora Campana: «L’avventura è inedita, sarà difficile, chiaro. Ma siamo sereni, grazie anche al buon avvio con quattro vittorie e un pareggio. La squadra sta giocando bene, segniamo molto. Certo, in qualche frangente paghiamo l’inesperienza. Leo è il nostro leader silenzioso, la guida». Mauro sottolinea l’orgoglio: «Dopo 50 anni di pallone, accompagnarli in Promozione, dopo la nascita del club nel 2002, è stato meraviglioso per tutti, un sogno che si è avverato. Ora cerchiamo di mantenere la categoria, lanciare i giovani del territorio e stabilizzarci. Inoltre, puntiamo a potenziare le strutture, creando anche un campo in sintetico a Chiusa Pesio. Che in passato ha ospitato la Juventus. E questo ci ha dato visibilità». Un grazie è doveroso: «A chi crede in noi e ci sostiene, gli sponsor, gli aiutanti, i volontari. E i 300 tesserati, dai Piccoli Amici ai grandi». L’avventura continua...