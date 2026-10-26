Rocchi si è dimesso dall'Aia: il motivo della decisione e il futuro in tv

Gianluca Rocchi ha ufficialmente rassegnato le proprie dimissioni dall' Associazione Italiana Arbitri , ponendo fine al suo percorso come associato AIA. La decisione, presa nella giornata di sabato 24 ottobre, è scaturita da un'evidente incompatibilità regolamentare: il nuovo incarico assunto dall'ex designatore come opinionista televisivo per l'emittente DAZN contrasta infatti con le norme interne dell'Associazione. Questo addio arriva in un periodo di grandi cambiamenti per l'ex arbitro toscano, segnato nei mesi scorsi dal clamore mediatico e giudiziario legato al caso "Arbitropoli".

Il caso Arbitropoli

All'epoca, il suo nome era finito nel registro degli indagati con l'accusa di concorso in frode sportiva, un'inchiesta che si è poi conclusa con la completa archiviazione sia da parte della Procura di Milano in sede penale, sia dalla Procura generale dello Sport del CONI. Ripensando a quei momenti difficili, Rocchi aveva espresso tutto il suo rammarico dichiarando: “Mi sono ritrovato con la vita stravolta. Ero il mostro. Ma mostro perché?”. Oggi, liberato dal peso dell'indagine e voltata pagina rispetto al passato, l'ex designatore ha scelto di intraprendere questa nuova avventura professionale nel mondo della televisione, dicendo definitivamente addio all'AIA.