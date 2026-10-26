Kane Pallone d'Oro, beffati Yamal e Mbappé! La classifica finale: Lautaro Martinez fuori dai primi venti

È Harry Kane il vincitore del Pallone d'oro 2026. Il numero 9 del Bayern Monaco si aggiudica la 70ª edizione del celebre premio conferito da France Football - eccezionalmente celebrata sul palco di Londra anziché di Parigi - subentrando così al vincitore uscente Ousmane Dembelé. Queste le parole dell'attaccante classe '93, che stravolge i pronostici sulla vittoria degli altri candidati Lamine Yamal e Kylian Mbappé, che chiudono rispettivamente al 2º e 3º posto: "Sono quasi senza parole. Essere qui a Londra rende la cosa ancora più speciale. Immagino quanto sia stato difficile votare per i giurati, ringrazio chi ha votato per me e i miei compagni del Bayern: mi avete spinto e reso migliore. Un abbraccio a Kompany (fermato da un malore che ne ha reso necessario il ricovero d'urgenza, ndr) felice di riportare questo trofeo al Bayern. E' un onore anche essere il capitano dell'Inghilterra, sono molto orgoglioso e ringrazio anche Tuchel e il suo staff. Voglio ringraziare anche il Tottenham, non sei qui senza il Tottenham". Si piazza invece al 22º posto l'attaccante e capitano dell'Inter Lautaro Martinez, unico rappresentante della Serie A. A ricevere il premio nella categoria femminile è invece la spagnola del London City Lionesses ed ex Barcellona Alexia Putellas.