Calcio in lutto: morto Daniel Gonçalves, il giovane portoghese colto da malore più di un anno fa

Il calcio è in lutto per Daniel Gonçalves . E' scomparso il giovane portoghese di origini angolane che si è spento dopo oltre un anno di battaglia contro le conseguenze del malore avuto nel settembre 2025, mentre militava nel Polonia Nysa . Aveva soltanto 26 anni.

Addio a Daniel Gonçalves

Il Polonia Nysa ha comunicato la scomparsa dell’atleta con un messaggio di profondo dolore, rivolgendendo le proprie condoglianze alla famiglia e ai suoi cari. La società era rimasta accanto ai familiari durante tutto il lungo periodo di ricovero e dei trattamenti. Questa la nota ufficiale: "Con profonda tristezza, abbiamo ricevuto la notizia della morte di Daniel Gonçalves. Esprimiamo le nostre più sincere e sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari".

Il dramma e il rientro in Portogallo

Il 9 settembre 2025, durante una seduta di allenamento con la squadra polacca, Gonçalves era collassato perdendo i sensi per un arresto cardiaco. Trasferito d’urgenza all’ospedale di Opole, era giunto in condizioni critiche e aveva necessitato di cure intensive fin da subito. Nei mesi successivi il suo quadro clinico aveva mostrato segnalo di miglioramento: era riuscito, ad esempio, a respirare senza supporto meccanico. Non era però mai tornato cosciente, rimanendo in coma per oltre un anno.

La famiglia, sostenuta anche da una raccolta fondi promossa con il contributo del Polonia Nysa, era riuscita a trasferirlo in Portogallo. Qui il calciatore aveva continuato il percorso di cure e riabilitazione neurologica, ma la sua condizione non era mai migliorata fino al punto di permettergli di risvegliarsi. La notizia della morte è arrivata in queste ore, a poco più di tredici mesi dall’episodio che aveva travolto la sua vita e la sua carriera.

Una carriera interrotta

Gonçalves giocava come esterno e aveva maturato parte della propria crescita in Portogallo, con trascorsi nelle giovanili del Benfica, del Damaiense e del Belenenses SAD. Dopo alcune esperienze nel calcio portoghese, aveva scelto di provare l’avventura all’estero. Prima aveva vestito la maglia del Lillehammer, in Norvegia; all’inizio del 2025 era approdato in Polonia, inizialmente al Polonia Glubczyce e poi, nell’estate, al Polonia Nysa. Con quest’ultima aveva collezionato soltanto sei presenze e un assist prima che il malore ponesse fine, in modo improvviso e tragico, al suo percorso da professionista.