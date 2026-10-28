Lutto per Scaloni: scomparsa la mamma del ct dell'Argentina

Un grave lutto ha colpito Lionel Scaloni e la sua famiglia: è scomparsa all’età di 74 anni Eulalia Marzetti , madre del commissario tecnico della nazionale argentina. La donna combatteva da tempo contro una grave malattia, che negli anni aveva messo a dura prova anche il tecnico dell’Albiceleste. Una notizia dolorosa per l'allenatore, da sempre molto legato alla madre. Le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata, alla presenza dei familiari più stretti.

Il difficile percorso personale e il legame con la madre

Le condizioni di salute di Eulalia erano state raccontate dallo stesso Scaloni già diversi anni fa, quando aveva lasciato trasparire tutta la difficoltà di affrontare una situazione familiare tanto delicata. In quell’occasione, il ct argentino aveva spiegato di non riuscire a concentrarsi sul futuro e sui grandi obiettivi sportivi, dichiarando: "Non sono nello spirito per pensare al Mondiale". Una sofferenza che lo ha accompagnato anche negli anni successivi, durante i quali ha continuato a guidare l’Argentina verso traguardi storici. La conquista della Copa America 2021, arrivata al Maracanã contro il Brasile, aveva rappresentato un momento particolarmente emozionante per l’allenatore, che aveva voluto dedicare il successo proprio alla madre. Visibilmente commosso, aveva dichiarato: "Voglio dedicarla a mia mamma, che qualche giorno fa ha avuto un problema piuttosto grave e sta lottando". Anche il trionfo al Mondiale in Qatar del 2022 era stato vissuto da Scaloni con un significato personale profondo, legato alla speranza e alla forza dimostrata dalla sua famiglia.

Il cordoglio dell'AFA e il messaggio di Claudio Tapia

La notizia della scomparsa di Eulalia Marzetti ha suscitato immediatamente numerose manifestazioni di vicinanza nei confronti del commissario tecnico argentino. L’Associazione del Calcio Argentino ha espresso il proprio dolore attraverso un messaggio ufficiale pubblicato sui social, stringendosi attorno a Scaloni e ai suoi cari in questo momento particolarmente difficile. "L'Associazione del Calcio Argentino al completo, con il suo Presidente Claudio Tapia in testa, invia le proprie condoglianze al nostro allenatore Lionel Scaloni e a tutta la sua famiglia per la scomparsa della madre, Eulalia Marzetti. L'abbraccio fraterno di tutti gli argentini per il gringo e per i suoi cari in questo momento difficile. Forte abbraccio!". Anche il presidente dell’AFA, Claudio Tapia, ha voluto dedicare un pensiero personale alla famiglia del tecnico, sottolineando l’affetto e il sostegno dell’intero Paese: "Caro Gringo, un paese intero stringe in un abbraccio te e la tua famiglia in questo momento difficile per la scomparsa della tua mamma. Le mie più sincere condoglianze. Ti voglio molto bene e siamo qui per sostenerti. Che Eulalia Marzetti riposi in pace".