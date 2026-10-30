Buon compleanno, Maradona. E che finalmente ti venga resa giustizia

30 ottobre, buon compleanno Diego Armando Maradona , Genio Assoluto del calcio. Il tempo non cancella né le tue prodezze né il tuo ricordo né la tua smisurata grandezza: sei fra gli Immortali, come potrebbe essere altrimenti? Ha scritto parole giuste, Aurelio de Laurentiis : "Oggi nasceva il riscatto di una Napoli malvista e maltrattata. Una nuova genesi dopo Partenope. Ormai diventato mito, si continuerà ad amarlo per sempre". Anche per questo, Diego , stiamo aspettando che arrivino le ore 12 del 22 dicembre. Quel giorno, il Tribunale Orale Penale n.7 di San Isidro, area metropolitana della Grande Buenos Aires, emetterà la sentenza a carico degli imputati per la tua morte. Accadde il 25 novembre 2020. Le cronache di un processo che sembrava non dovesse finire mai, ci hanno rivelato particolari raccapriccianti dello stato di abbandono e di incuria in cui sei stato lasciato. Durante l'ultima udienza che ha preceduto l'annuncio della data del verdetto, Jana Maradona , figlia di Diego, ha reclamato "verità e giustizia", ringraziando il magistrato per la loro azione.

"Maradona merita giustizia"

La sorella Dalma ha ricordato piangendo di avere ascoltato "orrori e barbarie. Abbiamo dovuto sentire cose orribili. Sapevamo che poteva succedere. L’unica cosa, adesso, è rendere giustizia a mio padre, un papà, un nonno. Al di là del fatto che lui sia Maradona, egli merita giustizia come qualsiasi altra persona». Secondo l'accusa, Maradona cessò di vivere a causa di un'insufficienza cardiaca, dopo un'agonia di dodici ore. L'operato dei medici e degli infermieri sotto processo è stato definito "deficiente, inefficiente e indifferente". Il pubblico ministero Patricio Ferrari ha chiesto 12 anni di carcere e 10 anni di interdizione professionale per il neurochirurgo Leopoldo Luque (considerato il principale responsabile dell'equipe medica); 10 anni per la coordinatrice medica Nancy Forlini e la psichiatra Agustina Cosachov; fino a 5 anni per lo psicologo Carlos Díaz, il caposala Mariano Perroni e l’infermiere Ricardo Almirón. Già assolto o il medico internista Pedro Di Spagna. Era stato interpellato in qualità di consulente esterno, ma era andato una sola volta a visitare Diego.