"Riciclava denaro per un trafficante di droga", l'ex Inter Nainggolan nei guai: chiesto il carcere!
Le accuse durissime al calciatore dal Belgio: ecco cosa è successo
Radja Nainggolan torna a far parlare di sé fuori dal campo. La procura di Bruxelles ha chiesto una condanna a due anni di carcere per l’ex centrocampista di Roma e Inter, accusato di riciclaggio. Il caso fa parte di una grande inchiesta su un traffico di cocaina dal Sud America che passava per il porto di Anversa. Nainggolan, che ha 38 anni e gioca nella seconda divisione belga, non è accusato di aver partecipato direttamente al traffico di droga, ma di aver aiutato a nascondere il denaro dell’organizzazione. Secondo l’accusa, nell’arco di diversi mesi Nainggolan avrebbe ricevuto più di 100mila euro in contanti da Nasr-Eddine Sekkaki, fratello di Ashraf Sekkaki, considerato uno dei capi del gruppo criminale. Poi li avrebbe versati, circa 105.500 euro, sul conto della madre dei due fratelli, giustificando il pagamento con lavori edili che in realtà non sarebbero mai stati fatti. I pubblici ministeri parlano di “dissimulazione della natura, dell’origine o della provenienza di proventi di origine criminale”. Le indagini, iniziate nel 2023, hanno portato a 30 perquisizioni e 18 arresti. Gli investigatori hanno sequestrato quasi 3 chili di cocaina, circa 370mila euro in contanti, orologi di lusso, armi e auto di grossa cilindrata. Anche Nainggolan era stato fermato e aveva passato una notte in cella.
Nainggolan si difende
Il belga respinge tutte le accuse. In un primo momento aveva detto di aver prestato i soldi a un amico, poi ha spiegato che il suo amico aveva i conti bloccati dopo un divorzio. Secondo la procura, però, i dati dei telefoni dimostrerebbero che Nainggolan sapeva cosa stava facendo. Per i presunti capi dell’organizzazione l’accusa ha chiesto pene fino a 12-14 anni, multe fino a 800mila euro e confische per un totale di 15 milioni. Il processo prosegue il 13 novembre con le arringhe delle difese.
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