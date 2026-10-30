"Riciclava denaro per un trafficante di droga", l'ex Inter Nainggolan nei guai: chiesto il carcere!

Radja Nainggolan torna a far parlare di sé fuori dal campo. La procura di Bruxelles ha chiesto una condanna a due anni di carcere per l’ex centrocampista di Roma e Inter, accusato di riciclaggio. Il caso fa parte di una grande inchiesta su un traffico di cocaina dal Sud America che passava per il porto di Anversa. Nainggolan, che ha 38 anni e gioca nella seconda divisione belga, non è accusato di aver partecipato direttamente al traffico di droga, ma di aver aiutato a nascondere il denaro dell’organizzazione. Secondo l’accusa, nell’arco di diversi mesi Nainggolan avrebbe ricevuto più di 100mila euro in contanti da Nasr-Eddine Sekkaki, fratello di Ashraf Sekkaki, considerato uno dei capi del gruppo criminale. Poi li avrebbe versati, circa 105.500 euro, sul conto della madre dei due fratelli, giustificando il pagamento con lavori edili che in realtà non sarebbero mai stati fatti. I pubblici ministeri parlano di “dissimulazione della natura, dell’origine o della provenienza di proventi di origine criminale”. Le indagini, iniziate nel 2023, hanno portato a 30 perquisizioni e 18 arresti. Gli investigatori hanno sequestrato quasi 3 chili di cocaina, circa 370mila euro in contanti, orologi di lusso, armi e auto di grossa cilindrata. Anche Nainggolan era stato fermato e aveva passato una notte in cella.