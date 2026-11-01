Davide Lippi racconta la malattia: "Battaglia vinta ma guerra lunga. Anno pazzesco, senza il vostro amore..."

"Per adesso è stata vinta una battaglia, ma non la guerra. Fino a quando non trascorreranno i tempi necessari bisogna rimanere sempre con i piedi ben saldi a terra. Però, il fatto di avere al mio fianco le persone più care che ti fanno sentire il loro amore e ti danno la forza necessaria, sono senza dubbio importanti per affrontare certi percorsi, che fino a quando non ti ritrovi coinvolto in prima persona, non potevi realmente conoscere". Con queste parole in un lungo post sul suo profilo Instagram, Davide Lippi , procuratore sportivo e figlio dell'ex ct della Nazionale Marcello Lippi, ha raccontato per la prima volta dei problemi di salute che lo hanno colpito da circa un anno. "Solo se hai la fortuna di essere circondato da persone che ti aiutano ad affrontare in un certo modo le difficoltà, riesci a guardare avanti", ha aggiunto Lippi Jr che "un anno circa da quando ho avuto dei problemi personali ho sentito il bisogno di ringraziare tutti coloro che mi sono stati a fianco e sono davvero tanti".

Il messaggio sui social

Sul suo profilo Instagram, Davide Lippi ha pubblicato un video seguito da un messaggio: "Brindooooo......., sì, questa canzone tante volte per tanto tempo mi ha regalato la gioia e la forza di lottare di non mollare nemmeno di un cm affrontando ogni giorno con lo spirito giusto sempre pensando a voi.... Insieme abbiamo riso e abbiamo pianto tante volte e avervi avuto al mio fianco mi ha reso forte, mi avete regalato le armi per affrontare questo lungo cammino! E' stato un anno pazzesco pieno di tutto, che mi ha insegnato tantissimo sulla vita e ho capito che senza il vostro Amore non avrei vinto questa battaglia, sì perché la guerra ancora sarà lunga ma con voi al mio fianco tutto sarà sempre possibile. Grazie di cuore a tutti voi!".