Galliani vs Malagò, svelati programmi e data: ecco quando verrà scelto il nuovo presidente della Figc

Che a decidere siano i programmi è la più grande bugia di ogni elezione che si rispetti. A determinare il futuro presidente della Figc tra Adriano Galliani e Giovanni Malagò, il 14 dicembre, saranno soprattutto le rispettive capacità di persuasione e la resistenza ai veleni di una campagna elettorale durissima. Con le candidature, entrambi hanno depositato i rispettivi documenti programmatici: molto corposo - «Uno sprint di due anni» da 60 pagine - quello di Galliani, mentre Malagò ha aggiornato, passando da 23 a 25 pagine, quello depositato in primavera («Uniti per il futuro del calcio italiano»).