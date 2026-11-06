Galliani vs Malagò, svelati programmi e data: ecco quando verrà scelto il nuovo presidente della Figc
Che a decidere siano i programmi è la più grande bugia di ogni elezione che si rispetti. A determinare il futuro presidente della Figc tra Adriano Galliani e Giovanni Malagò, il 14 dicembre, saranno soprattutto le rispettive capacità di persuasione e la resistenza ai veleni di una campagna elettorale durissima. Con le candidature, entrambi hanno depositato i rispettivi documenti programmatici: molto corposo - «Uno sprint di due anni» da 60 pagine - quello di Galliani, mentre Malagò ha aggiornato, passando da 23 a 25 pagine, quello depositato in primavera («Uniti per il futuro del calcio italiano»).
Programmi Galliani e Malagò: Serie A, stadi, diritti Tv e risorse economiche
Le differenze sono nei dettagli: nessuno dei due propone di ridurre a 18 la Serie A. E nessuno ipotizza modifiche del format in Serie C, anche se nel documento di Malagò c’è un’apertura. Galliani, senatore di Forza Italia, chiede che al calcio vada il 2% della raccolta delle scommesse e propone di riaprire il confronto sul divieto di pubblicità. Anche Malagò, che cita il Report Calcio 2026 - non ancora pubblicato - chiede che una parte di quelle risorse torni al calcio, ma senza indicare percentuali. Sulla fiscalità Galliani chiede sgravi, Malagò agevolazioni per i vivai. Sugli stadi Galliani insiste sulla proprietà o sulle concessioni di lunga durata, mentre Malagò propone un piano nazionale con crediti d’imposta e autorizzazioni più semplici. Entrambi, per la A, puntano sui ricavi commerciali, sulla vendita dei diritti all’estero e sul contrasto alla pirateria.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS