Sentite Butti! "A fare il calendario sono molto più bravo di quello che dicono, lo so da solo"

Il responsabile della compilazione delle partite di Serie A ed ex dirigente Inter per oltre dieci anni: "Si creano bufere dal nulla. Accuse di campionato pilotato? Una sindrome"
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Pubblicato il 10.11.2026, 16:46 (Aggiornato il 10.11.2026, 17:19)

14 min

buttiCalendario Serie A

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Il calendario della Serie A non nasce da un semplice sorteggio e dietro ogni giornata si nasconde un lavoro fatto di incastri, vincoli e compromessi. A raccontarlo è Andrea Butti, Head of Competitions della Lega Serie A ed ex dirigente dell'Inter per oltre dieci anni, intervenuto al Social Football Summit di Torino. Dalla gestione degli stadi condivisi agli impegni europei, passando per le esigenze televisive e gli eventi che coinvolgono le città, il dirigente ha spiegato quanto sia articolato organizzare il massimo campionato italiano. Non sono mancate le battute (una sorta di autodifesa) sulle difficoltà del mestiere e soprattutto una risposta diretta a chi alimenta sospetti sulla regolarità della competizione: "Si creano bufere dal nulla. Accuse di campionato pilotato? Una sindrome". 

Butti spiega come nasce il calendario di Serie A: "Uno slalom"

La compilazione del calendario rappresenta un'operazione tutt'altro che semplice. Le venti squadre del massimo campionato devono confrontarsi con un programma di 38 giornate, ma le esigenze da considerare non riguardano soltanto il campo. Ordine pubblico, disponibilità degli impianti, manifestazioni sportive e appuntamenti cittadini condizionano inevitabilmente il lavoro della Lega. Butti ha illustrato proprio questa complessità, sottolineando la necessità di trovare un equilibrio tra tutti gli interessi coinvolti: «C’è un problema che dobbiamo ricordare sempre quando analizziamo un calendario. Quello del campionato di Serie A si svolge su 38 week-end con dieci partite in dieci città, che comunque ospitano tantissimi eventi. Quindi lo slalom che noi dobbiamo fare è cercare di organizzare le partite tenendo conto chiaramente delle esigenze sportive, chiaramente di tutta una serie di regole di compilazione, ma anche tutte le esigenze di ordine pubblico e di avvenimenti che si svolgono in città».

 

 

Uno degli esempi più immediati riguarda gli impianti utilizzati da più società. È il caso di Milano, con Inter e Milan a San Siro, e di Roma, dove condividono lo stadio Olimpico Roma e Lazio. Situazioni che richiedono accorgimenti precisi per evitare sovrapposizioni impossibili da gestire: «La scorsa settimana, nell’ultimo turno di campionato giocato, lo stadio della Juve ha ospitato la gara della Nazionale di Rugby e quindi doveva giocare in trasferta la Juve e il Torino in casa. Per chi condivide lo stadio come Inter e Milan, Roma e Lazio e quando era in A Genoa e Sampdoria ci sono degli accorgimenti. Anche adesso che la Samp è in B ci si sente tra Serie A e Serie B perché Marassi è condiviso per non rischiare che in un week-end giochino le due squadre nello stesso giorno nello stesso stadio, sarebbe impossibile ovviamente».

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