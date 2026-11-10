Sentite Butti! "A fare il calendario sono molto più bravo di quello che dicono, lo so da solo"

Uno degli esempi più immediati riguarda gli impianti utilizzati da più società. È il caso di Milano, con Inter e Milan a San Siro, e di Roma, dove condividono lo stadio Olimpico Roma e Lazio. Situazioni che richiedono accorgimenti precisi per evitare sovrapposizioni impossibili da gestire: «La scorsa settimana, nell’ultimo turno di campionato giocato, lo stadio della Juve ha ospitato la gara della Nazionale di Rugby e quindi doveva giocare in trasferta la Juve e il Torino in casa. Per chi condivide lo stadio come Inter e Milan, Roma e Lazio e quando era in A Genoa e Sampdoria ci sono degli accorgimenti. Anche adesso che la Samp è in B ci si sente tra Serie A e Serie B perché Marassi è condiviso per non rischiare che in un week-end giochino le due squadre nello stesso giorno nello stesso stadio, sarebbe impossibile ovviamente».