Sentite Butti! "A fare il calendario sono molto più bravo di quello che dicono, lo so da solo"
Butti spiega come nasce il calendario di Serie A: "Uno slalom"
La compilazione del calendario rappresenta un'operazione tutt'altro che semplice. Le venti squadre del massimo campionato devono confrontarsi con un programma di 38 giornate, ma le esigenze da considerare non riguardano soltanto il campo. Ordine pubblico, disponibilità degli impianti, manifestazioni sportive e appuntamenti cittadini condizionano inevitabilmente il lavoro della Lega. Butti ha illustrato proprio questa complessità, sottolineando la necessità di trovare un equilibrio tra tutti gli interessi coinvolti: «C’è un problema che dobbiamo ricordare sempre quando analizziamo un calendario. Quello del campionato di Serie A si svolge su 38 week-end con dieci partite in dieci città, che comunque ospitano tantissimi eventi. Quindi lo slalom che noi dobbiamo fare è cercare di organizzare le partite tenendo conto chiaramente delle esigenze sportive, chiaramente di tutta una serie di regole di compilazione, ma anche tutte le esigenze di ordine pubblico e di avvenimenti che si svolgono in città».
Uno degli esempi più immediati riguarda gli impianti utilizzati da più società. È il caso di Milano, con Inter e Milan a San Siro, e di Roma, dove condividono lo stadio Olimpico Roma e Lazio. Situazioni che richiedono accorgimenti precisi per evitare sovrapposizioni impossibili da gestire: «La scorsa settimana, nell’ultimo turno di campionato giocato, lo stadio della Juve ha ospitato la gara della Nazionale di Rugby e quindi doveva giocare in trasferta la Juve e il Torino in casa. Per chi condivide lo stadio come Inter e Milan, Roma e Lazio e quando era in A Genoa e Sampdoria ci sono degli accorgimenti. Anche adesso che la Samp è in B ci si sente tra Serie A e Serie B perché Marassi è condiviso per non rischiare che in un week-end giochino le due squadre nello stesso giorno nello stesso stadio, sarebbe impossibile ovviamente».
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