Figc, ammesse le candidature di Malagò e Galliani. C’è anche Chiellini tra i consiglieri federali
FIGC, settimane di tensioni e trattative: come si è arrivati alla sfida
L'ammissione delle candidature arriva al termine di settimane particolarmente movimentate, nelle quali la partita per la successione alla guida della FIGC si è trasformata in un confronto politico e istituzionale sempre più acceso. La candidatura di Malagò, inizialmente sostenuta dalla Serie A, ha dovuto fare i conti con il progressivo ingresso in campo di Adriano Galliani, dirigente dalla lunghissima esperienza, capace di raccogliere il sostegno delle componenti degli atleti e dei tecnici. Uno degli episodi più discussi ha riguardato il Genoa e la doppia sottoscrizione. Il club rossoblù aveva inizialmente manifestato il proprio sostegno a Galliani attraverso l'amministratore delegato, per poi revocarlo e sottoscrivere la candidatura di Malagò con il presidente Dan Sucu. Una vicenda che ha alimentato tensioni e interrogativi sui requisiti necessari per la presentazione delle candidature.
Non è mancato neppure il passaggio nelle sedi della giustizia sportiva. Galliani ha infatti presentato un ricorso contestando la commissione incaricata di supportare la verifica delle candidature, sollevando questioni relative alla sua composizione e alle sue competenze. Il procedimento ha attraversato un primo passaggio cautelare, con la rinuncia alla sospensiva e il rinvio della discussione di merito al 24 novembre. Nel frattempo, la FIGC ha chiarito che la commissione aveva una funzione esclusivamente istruttoria e che la decisione finale spettava al segretario generale Marco Brunelli. Ora, con l'ammissione ufficiale di entrambi i candidati, la contesa può concentrarsi sui programmi e sulla capacità di costruire una maggioranza. Ma anche sulla composizione del futuro Consiglio federale, nel quale il nome di Chiellini merita un'attenzione particolare.
- Figc, ammesse le candidature di Malagò e Galliani. C’è anche Chiellini tra i consiglieri federali
- Chiellini, una candidatura che guarda al futuro
- Il programma di Malagò: continuità, riforme e obiettivo Euro 2032
- Il programma di Galliani: uno sprint di due anni per rilanciare il calcio italiano
- La partita politica: il peso delle componenti e il voto del 14 dicembre
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS