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Figc, ammesse le candidature di Malagò e Galliani. C’è anche Chiellini tra i consiglieri federali

I due candidati si sfideranno il 14 dicembre per la presidenza della Federcalcio. Ufficializzate anche le liste per gli altri ruoli
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Pubblicato il 14.11.2026, 13:38

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La corsa alla presidenza della FIGC entra nella fase decisiva. Giovanni Malagò e Adriano Galliani sono entrambi candidati ammessi alla guida della Federcalcio e si contenderanno la poltrona più importante del calcio italiano nell'Assemblea elettiva del 14 dicembre. Ufficializzate anche le candidature per il Consiglio federale: tra i nomi di maggiore rilievo spicca quello di Giorgio Chiellini, in rappresentanza della Lega Serie A.

FIGC, settimane di tensioni e trattative: come si è arrivati alla sfida

L'ammissione delle candidature arriva al termine di settimane particolarmente movimentate, nelle quali la partita per la successione alla guida della FIGC si è trasformata in un confronto politico e istituzionale sempre più acceso. La candidatura di Malagò, inizialmente sostenuta dalla Serie A, ha dovuto fare i conti con il progressivo ingresso in campo di Adriano Galliani, dirigente dalla lunghissima esperienza, capace di raccogliere il sostegno delle componenti degli atleti e dei tecnici. Uno degli episodi più discussi ha riguardato il Genoa e la doppia sottoscrizione. Il club rossoblù aveva inizialmente manifestato il proprio sostegno a Galliani attraverso l'amministratore delegato, per poi revocarlo e sottoscrivere la candidatura di Malagò con il presidente Dan Sucu. Una vicenda che ha alimentato tensioni e interrogativi sui requisiti necessari per la presentazione delle candidature.

 

 

Non è mancato neppure il passaggio nelle sedi della giustizia sportiva. Galliani ha infatti presentato un ricorso contestando la commissione incaricata di supportare la verifica delle candidature, sollevando questioni relative alla sua composizione e alle sue competenze. Il procedimento ha attraversato un primo passaggio cautelare, con la rinuncia alla sospensiva e il rinvio della discussione di merito al 24 novembre. Nel frattempo, la FIGC ha chiarito che la commissione aveva una funzione esclusivamente istruttoria e che la decisione finale spettava al segretario generale Marco Brunelli. Ora, con l'ammissione ufficiale di entrambi i candidati, la contesa può concentrarsi sui programmi e sulla capacità di costruire una maggioranza. Ma anche sulla composizione del futuro Consiglio federale, nel quale il nome di Chiellini merita un'attenzione particolare.

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