Figc, ammesse le candidature di Malagò e Galliani. C’è anche Chiellini tra i consiglieri federali

La corsa alla presidenza della FIGC entra nella fase decisiva. Giovanni Malagò e Adriano Galliani sono entrambi candidati ammessi alla guida della Federcalcio e si contenderanno la poltrona più importante del calcio italiano nell'Assemblea elettiva del 14 dicembre. Ufficializzate anche le candidature per il Consiglio federale: tra i nomi di maggiore rilievo spicca quello di Giorgio Chiellini, in rappresentanza della Lega Serie A.

FIGC, settimane di tensioni e trattative: come si è arrivati alla sfida

L'ammissione delle candidature arriva al termine di settimane particolarmente movimentate, nelle quali la partita per la successione alla guida della FIGC si è trasformata in un confronto politico e istituzionale sempre più acceso. La candidatura di Malagò, inizialmente sostenuta dalla Serie A, ha dovuto fare i conti con il progressivo ingresso in campo di Adriano Galliani, dirigente dalla lunghissima esperienza, capace di raccogliere il sostegno delle componenti degli atleti e dei tecnici. Uno degli episodi più discussi ha riguardato il Genoa e la doppia sottoscrizione. Il club rossoblù aveva inizialmente manifestato il proprio sostegno a Galliani attraverso l'amministratore delegato, per poi revocarlo e sottoscrivere la candidatura di Malagò con il presidente Dan Sucu. Una vicenda che ha alimentato tensioni e interrogativi sui requisiti necessari per la presentazione delle candidature.