Brasile, la doppietta di Vinicius Jr non basta: ko col Giappone, espulsi Ancelotti e Raphinha

Il Brasile di Carlo Ancelotti incassa una sconfitta contro il Giappone nell'amichevole disputata a Singapore, durante il tour asiatico e oceanico della Selecao. Dopo i successi ottenuti contro Australia e India, i verdeoro vanno incontro a una serata complicata, caratterizzata da diverse disattenzioni difensive. A prendersi la scena è Vinicius Junior , protagonista di una doppietta che permette ai brasiliani di recuperare due reti di svantaggio. La rimonta, però, non è sufficiente per evitare una sconfitta che lascia più di qualche interrogativo.

Vinicius trascina il Brasile: due gol per riaprire la partita

L'avvio di gara è da dimenticare per la formazione di Ancelotti, che subisce due reti nel giro di appena quattro minuti. Al 13' Take Kubo approfitta di un'incertezza della difesa brasiliana e porta avanti il Giappone, nonostante le proteste dei verdeoro per un presunto tocco di mano nell'azione. Poco dopo arriva anche il raddoppio: Nakano sfonda sulla corsia destra e serve Nakamura, che controlla e supera il portiere avversario. Il Brasile fatica a reagire, mostrando fragilità nella retroguardia e poca incisività nella costruzione del gioco. A cambiare l'inerzia della partita ci pensa Vinicius Junior, che al 33' riceve da Bruno Guimaraes e lascia partire un potente sinistro dal limite dell'area, spedendo il pallone sotto l'incrocio dei pali. Nella ripresa i brasiliani aumentano la pressione e trovano il pareggio al 75', ancora grazie al talento del Real Madrid, che questa volta colpisce con il destro dopo essersi liberato al limite dell'area. Una doppietta di grande qualità che riporta in equilibrio il risultato e sembra aprire la strada a una possibile rimonta.

Giappone vincente nel finale: espulsi Ancelotti e Raphinha

Quando la partita sembra ormai destinata a concludersi sul 2-2, il Giappone trova il gol decisivo nei minuti di recupero, sfruttando un'altra situazione favorevole. La rete scatena le proteste della panchina brasiliana, convinta che alcune decisioni arbitrali condizionino pesantemente l'epilogo dell'incontro. Raphinha e Ancelotti contestano con veemenza le scelte del direttore di gara, dando vita a un finale particolarmente acceso. Le proteste costano care a entrambi: l'arbitro estrae il cartellino rosso nei confronti del centrocampista offensivo e del commissario tecnico italiano. Il Brasile incassa così una sconfitta per 3-2 dopo aver rimontato due reti di svantaggio, mentre il Giappone festeggia un successo prestigioso. Per Ancelotti resta una prestazione dai due volti, con la reazione offensiva della squadra oscurata dalle disattenzioni difensive e da un finale decisamente turbolento.