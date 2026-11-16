Mancini: "Malagò? Quando le cose vanno bene..."Uefa Nations League

Figc, Galliani rinuncia al ricorso contro Malagò: "Evitare tensioni", cosa succede ora

L'ex dirigente di Milan e Monza ha fatto un passo indietro in vista delle elezioni, ma ha ribadito la sua posizione sulla vicenda doppia firma Genoa
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 16.11.2026, 14:05 (Aggiornato il 16.11.2026, 14:17)

8 min

Gallianimalagòricorso

1 / 5

Successiva
La battaglia per la presidenza della FIGC perde uno dei suoi capitoli più delicati, almeno sul fronte giudiziario. Adriano Galliani ha deciso di non proseguire lo scontro legale contro l'ammissione della candidatura di Giovanni Malagò, scegliendo di fare un passo indietro in una partita che, nelle ultime settimane, ha assunto i contorni di un vero e proprio braccio di ferro istituzionale. Una decisione che punta a evitare ulteriori tensioni in un momento particolarmente importante per il futuro del calcio italiano, ma che non cancella le perplessità dell'ex amministratore delegato del Milan sulla regolarità della procedura. Soprattutto per quanto riguarda la controversa doppia firma del Genoa, diventata uno dei principali nodi dell'intera vicenda. La corsa elettorale, intanto, prosegue: il 14 dicembre si avvicina e la sfida tra i due candidati è ormai ufficialmente delineata.

Galliani rinuncia al ricorso contro l'ammissione di Malagò: il comunicato

Adriano Galliani ha scelto di non impugnare l'ammissione della candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della Federcalcio. La decisione è stata comunicata attraverso una nota dell'avvocato Filippo Lattanzi, legale dell'ex dirigente rossonero, nella quale vengono chiarite le ragioni alla base del passo indietro.

 

 

La rinuncia non rappresenta necessariamente un cambio di posizione rispetto alle contestazioni sollevate nelle scorse settimane. Galliani, infatti, continua a ritenere discutibile il modo in cui è stata gestita la documentazione relativa alle candidature. La scelta "è determinata dalla convinzione che il contenzioso potrebbe generare tensioni e strumentalizzazioni nel percorso elettorale, mentre il sistema calcio ha bisogno di recuperare credibilità, serenità e compattezza".

1 / 5

Successiva
Tutte le news
Calcio

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS