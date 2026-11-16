Figc, Galliani rinuncia al ricorso contro Malagò: "Evitare tensioni", cosa succede ora
Galliani rinuncia al ricorso contro l'ammissione di Malagò: il comunicato
Adriano Galliani ha scelto di non impugnare l'ammissione della candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della Federcalcio. La decisione è stata comunicata attraverso una nota dell'avvocato Filippo Lattanzi, legale dell'ex dirigente rossonero, nella quale vengono chiarite le ragioni alla base del passo indietro.
La rinuncia non rappresenta necessariamente un cambio di posizione rispetto alle contestazioni sollevate nelle scorse settimane. Galliani, infatti, continua a ritenere discutibile il modo in cui è stata gestita la documentazione relativa alle candidature. La scelta "è determinata dalla convinzione che il contenzioso potrebbe generare tensioni e strumentalizzazioni nel percorso elettorale, mentre il sistema calcio ha bisogno di recuperare credibilità, serenità e compattezza".
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