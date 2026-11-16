Figc, Galliani rinuncia al ricorso contro Malagò: "Evitare tensioni", cosa succede ora

La rinuncia non rappresenta necessariamente un cambio di posizione rispetto alle contestazioni sollevate nelle scorse settimane. Galliani, infatti, continua a ritenere discutibile il modo in cui è stata gestita la documentazione relativa alle candidature. La scelta "è determinata dalla convinzione che il contenzioso potrebbe generare tensioni e strumentalizzazioni nel percorso elettorale, mentre il sistema calcio ha bisogno di recuperare credibilità, serenità e compattezza".