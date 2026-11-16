Arrestato l'ex attaccante di Serie A: per gli inquirenti faceva il corriere della droga

Una vasta operazione antimafia condotta dai carabinieri nel territorio barese ha portato a diciannove arresti – quattordici in carcere e cinque ai domiciliari – su disposizione del gip Rossana de Cristofaro , oltre a coinvolgere quaranta indagati a vario titolo. L'inchiesta ha colpito un'articolata organizzazione criminale riconducibile allo storico clan Capriati, contestando reati che spaziano dall'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti fino alla detenzione di armi da guerra, all'autoriciclaggio e alla tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Tra le persone finite in manette spicca anche il nome di un ex protagonista del calcio professionistico italiano: Luigi Rana .

Chi è Luigi Rana

Classe 1986, Rana aveva vissuto l'apice della propria carriera calcistica nella stagione 2010/11, riuscendo a esordire in Serie A con la maglia del Bari – club con cui collezionò tre presenze in massima serie e una rete in Coppa Italia nel successo per 4-1 contro il Livorno – prima di proseguire il proprio percorso nelle categorie inferiori tra Melfi, Gallipoli, Paganese e Barletta. Stando alle ricostruzioni degli investigatori, l'ex calciatore non avrebbe avuto un ruolo marginale all'interno del sodalizio criminale, operando invece stabilmente come corriere per rifornire le piazze di spaccio di cocaina, hashish e marijuana attive tra Modugno, Bitonto e Altamura. Nello specifico, il suo incarico consisteva nel prelevare ingenti partite di cocaina attraverso canali extraregionali per poi consegnarle direttamente presso la base logistica del gruppo, nota agli inquirenti come la "cupa".