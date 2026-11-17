Morte Denis Bergamini, 16 anni a Isabella Internò: condanna confermata in appello
La Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro conferma la condanna a 16 anni di reclusione per Isabella Internò, ex fidanzata di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza trovato morto il 18 novembre 1989 a Roseto Capo Spulico. La donna era stata riconosciuta colpevole in primo grado di concorso in omicidio volontario. I giudici di secondo grado hanno quindi deciso di mantenere invariata la pena stabilita dal Tribunale di Cosenza, respingendo la richiesta di una revisione della sentenza.
La Procura chiedeva 23 anni di carcere
Nel corso del processo d'appello, la Procura generale aveva avanzato una richiesta di condanna più pesante nei confronti di Internò. In particolare, il pubblico ministero aveva sollecitato il riconoscimento dell'aggravante della premeditazione e la prevalenza delle circostanze aggravanti sulle attenuanti generiche, chiedendo così un aumento della pena fino a 23 anni di reclusione. Una posizione che non ha trovato accoglimento da parte della Corte, che ha confermato i 16 anni già inflitti in primo grado. Di diverso avviso i legali della donna, gli avvocati Angelo Pugliese e Cataldo Intrieri, che durante le rispettive arringhe hanno contestato duramente l'impianto processuale. I difensori hanno definito l'intero procedimento una "bufala", parlando anche di un "processo tossico". Secondo la loro ricostruzione, la sentenza pronunciata in primo grado sarebbe quindi da "radere al suolo".
Il nuovo filone d'indagine sulla morte di Denis Bergamini
La vicenda giudiziaria legata alla morte di Denis Bergamini non si esaurisce con la sentenza d'appello. Lo scorso settembre, infatti, la Procura di Castrovillari ha concluso le indagini nei confronti di Roberto Internò, cugino di Isabella, che risulta coinvolto in un ulteriore filone investigativo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il calciatore sarebbe stato prima narcotizzato e successivamente ucciso attraverso un'asfissia meccanica, provocata con uno strumento "soft". In seguito, il corpo sarebbe stato collocato sulla strada statale 106, in direzione Taranto, all'altezza del chilometro 401, nel territorio di Roseto Capo Spulico. L'obiettivo, secondo l'ipotesi investigativa, sarebbe stato quello di simulare un investimento da parte di uno o più veicoli in transito, quando Bergamini era già morto o si trovava ormai in fin di vita.
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