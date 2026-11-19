C’è anche lo juventino Kenan Yildiz fra i candidati al titolo di “Miglior giocatore emergente” (under 23) dei Globe Soccer Awards la cui notte di gala verrà celebrata il prossimo 28 dicembre in un hotel iperstellare di Dubai. È la 17ª edizione della rassegna (sponsorizzata Beyond Developments) che tutti gli anni convoglia negli Emirati Arabi Uniti, fra Natale e Capodanno, la “crème de la crème” del calcio planetario. L’impeccabile organizzazione della società romana BC Bendoni Communication docet... Sin da ieri è scattata la prima fase del voto online aperto ai tifosi di tutto il mondo i quali possono esprimere le proprie preferenze su vote.globesoccer.com (o sull’App get.globesoccer.com) in 12 delle 14 categorie. La prima finestra si chiuderà il 30 novembre. I vincitori saranno poi determinati, nel secondo round, dalla combinazione dei voti dei tifosi e quelli della giuria di Globe Soccer dove figurano nomi celeberrimi come Lippi, Capello, Conte, Figo , ecc.

Spagna e PSG risaltano, Dimarco unico italiano

La parte del leone la fanno la Nazionale spagnola campione del mondo lo scorso luglio a New York e il Paris Saint-Germain che a maggio ha riconquistato la Champions League che già deteneva. Tredici stelle dei parigini (spiccano Dembélé, vincitore del Globe Soccer 2025, Doué, Vitinha, Fabián Ruiz) e 10 campioni “iridati” (tra cui lo stesso Ruiz, Yamal, Rodri e il neo Golden Boy Cubarsí) dovranno vedersela per il titolo di “Best Men’s Player” col fresco Pallone d’Oro Kane e Olise del Bayern, con la Scarpa d’Oro madridista Mbappé nonché col “bombardiere” norvegese Haaland del City che ha appena battuto per una presenza in meno, 68 gol in 61 partite in Nazionale, il mitico record di Gerd Müller nella Germania Ovest: 68 reti in 62 gare). Presenti nella lista dei 26 candidati pure Lautaro Martínez e Dimarco, unico italiano che peraltro non ha partecipato ai Mondiali. C’è anche Donnarumma nella stessa situazione, ma nella categoria portieri. In campo femminile fari puntati su Alexia Putellas ed Ewa Pajor, in pole position per il “Best Women’s Player” mentre Ronaldo dell’Al Nassr s’appresta a difendere il titolo di “Best Middle East Player”. Ennesimo trionfo del superagente portoghese Jorge Mendes nella categoria (non votabile online) dei procuratori. Il leader della Gestifute bisserà il trionfo nel “Best Agent” che gli verrà consegnato due settimane prima a Torino nel Gala del Golden Boy.

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