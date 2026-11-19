Erreà è il nuovo partner tecnico di St. Ambroeus F.C.
Fondata nel 2018 a Milano, St. Ambroeus F.C. ha fatto dell'accoglienza e dell'inclusione i tratti distintivi della propria identità. Attraverso il calcio, la società ha costruito una comunità aperta a persone e culture diverse, in cui lo sport diventa un punto di incontro e uno strumento per creare legami. È proprio in questa visione che Erreà ha riconosciuto una forte sintonia con il proprio modo di intendere lo sport, scegliendo di rafforzare il rapporto con la società e accompagnarla nel suo percorso di crescita. «Crediamo nel valore delle collaborazioni con società che, oltre ai risultati sportivi, hanno un'identità forte e un progetto in cui riconoscersi. St. Ambroeus è una realtà che ci ha colpito per il lavoro che porta avanti a Milano e per la capacità di fare del calcio uno spazio aperto e inclusivo. Siamo contenti di poter contribuire al suo percorso mettendo a disposizione la nostra esperienza e accompagnando la società nelle prossime stagioni», commenta Roberto Gandolfi, vicepresidente di Erreà.
«Per noi è motivo di grande soddisfazione iniziare questa collaborazione con Erreà. Condividiamo un'idea di sport che mette al centro le persone e il valore delle relazioni, e trovare un partner che riconosce e sostiene il nostro progetto è importante. Siamo felici di poter contare sulla loro esperienza per continuare a crescere e portare avanti il lavoro costruito in questi anni, restando fedeli ai valori che hanno dato vita a St. Ambroeus», afferma Jonathan Micrachi, presidente di St. Ambroeus F.C..
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