- Erreà sarà il partner tecnico ufficiale dstagione sportiva, con la fornitura di borse e abbigliamento da rappresentanza, aprendo una nuova fase del rapporto tra le due realtà. Alla base della partnership c'è una visione condivisa dello sport, inteso non solo come competizione, ma anche come occasione di incontro, partecipazione e crescita. Un modo di vivere il calcio che Erreà riconosce nel progetto di St. Ambroeus e che rispecchia il proprio impegno al fianco di società e atleti, in Italia e all'estero.

Fondata nel 2018 a Milano, St. Ambroeus F.C. ha fatto dell'accoglienza e dell'inclusione i tratti distintivi della propria identità. Attraverso il calcio, la società ha costruito una comunità aperta a persone e culture diverse, in cui lo sport diventa un punto di incontro e uno strumento per creare legami. È proprio in questa visione che Erreà ha riconosciuto una forte sintonia con il proprio modo di intendere lo sport, scegliendo di rafforzare il rapporto con la società e accompagnarla nel suo percorso di crescita. «Crediamo nel valore delle collaborazioni con società che, oltre ai risultati sportivi, hanno un'identità forte e un progetto in cui riconoscersi. St. Ambroeus è una realtà che ci ha colpito per il lavoro che porta avanti a Milano e per la capacità di fare del calcio uno spazio aperto e inclusivo. Siamo contenti di poter contribuire al suo percorso mettendo a disposizione la nostra esperienza e accompagnando la società nelle prossime stagioni», commenta Roberto Gandolfi, vicepresidente di Erreà.

«Per noi è motivo di grande soddisfazione iniziare questa collaborazione con Erreà. Condividiamo un'idea di sport che mette al centro le persone e il valore delle relazioni, e trovare un partner che riconosce e sostiene il nostro progetto è importante. Siamo felici di poter contare sulla loro esperienza per continuare a crescere e portare avanti il lavoro costruito in questi anni, restando fedeli ai valori che hanno dato vita a St. Ambroeus», afferma Jonathan Micrachi, presidente di St. Ambroeus F.C..