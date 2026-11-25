Nel sistema italiano i controlli economico-finanziari sulle società di calcio si basano su un algoritmo che può essere “modificabile a piacimento” dalle federazioni . È quanto ha spiegato Massimiliano Atelli, presidente della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, nell'audizione davanti al Comitato della Commissione parlamentare Antimafia e contenuto nella relazione sulle 'Infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra criminalità organizzata e società sportive' , firmata dal senatore del Partito Democratico Walter Verini. Il documento, visionato da LaPresse, è stato approvato all'unanimità dall'XI Comitato della Commissione parlamentare Antimafia e licenziato dall'ufficio di presidenza. Verrà votato nella prossima riunione plenaria della commissione Antimafia.

La relazione

La relazione è la sintesi di quanto emerso nel corso delle numerose audizioni svolte tra i protagonisti del mondo del calcio e dello sport in generale e prende spunto anche dal lavoro delle procure che hanno indagato sulle infiltrazioni criminali nelle curve e nelle società calcistiche. Il documento mette inoltre a fuoco i rischi di riciclaggio nelle società professionistiche e le criticità legate alle scommesse, un fenomeno sempre più esteso. "Partendo da quello che in questi anni è emerso con maggiore evidenza - il controllo di parti e/o settori dello stadio da parte della criminalità organizzata - non si può restare sordi alle richieste pervenute dalle società di calcio di facilitare la realizzazione di impianti di proprietà privata", si legge dunque nelle conclusioni. Altra indicazione "proveniente dagli auditi, e condivisa dalla Commissione, è quella concernente l’attribuzione della qualifica di incaricati di pubblico servizio agli steward, rendendo più severi e rigorosi i criteri utilizzati per la selezione del personale fornito dalle società che offrono ai club servizi di stewarding".

"Due sistemi paralleli"

Il sistema, ha osservato Atelli, si fonda sulla combinazione di indicatori numerici la cui scelta e il cui peso sono stati finora prerogativa delle federazioni. “È come se esistessero due sistemi paralleli: uno rappresentato dalla contabilità reale a termini di codice civile e un altro, in secondo piano, rappresentato da questo algoritmo che è fabbricabile, ma allo stesso tempo anche modificabile a piacimento”, ha detto. Se da una stagione all'altra un indicatore viene tolto e sostituito con un altro, ha aggiunto, “i saldi finali cambieranno, quindi le traiettorie possono diventare anche profondamente diverse”. La relazione indica come modello alternativo quello introdotto in Inghilterra nel 2025 con l'Independent Football Regulator (IFR), organismo governativo estraneo alle federazioni al quale è stato attribuito il potere di elaborare l'algoritmo.