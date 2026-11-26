Dopo la vittoria nel 2022 contro la Francia e la sconfitta in finale nel 2026 con la Spagna , Lionel Scaloni parteciperà a un altro Mondiale, ma non di calcio . Il commissario tecnico dell'Argentina, infatti, si è qualificato per i Campionati del Mondo UCI Gran Fondo 2027 di ciclismo . Un risultato importantissimo per l'argentino, che è ormai da anni un grande appassionato di questo sport.

Un incredibile terzo posto

2 ore, 51 minuti e 54 secondi per correre 110 chilometri, è questo il tempo che ha permesso a Scaloni di arrivare terzo nella categoria M45-49 della Gran Fondo Siete Lagos, in Patagonia. Il ct dell'Argentina è arrivato 40esimo nella classifica generale ma solo in due hanno fatto meglio di lui nella propria fascia d'età e per questo ha strappato un pass per il Mondiale di Gran Fondo del 2027 in Francia.

La passione per il ciclismo

Ma da quando Scaloni è un appassionato di ciclismo? Non tutti sanno che il ct argentino prima di intraprendere la carriera da allenatore è stato un calciatore professionista. Una volta appesi al chiodo gli scarpini, per rimanere in forma, Scaloni ha deciso di cominciare ad andare in bici. "Da quando ho smesso di giocare a calcio, mi sono appassionato al ciclismo. Mi alleno per un'ora e mezza ogni giorno", aveva rivelato in un'intervista. Ora il prossimo impegno sarà in Francia, dal 22 al 24 agosto 2027, per i Mondiali di Gran Fondo. In totale il ct dovrà correre ben 115 chilometri, tra Thônes e La Clusaz, con oltre 3.200 metri di dislivello.

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