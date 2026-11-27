Il calcio brasiliano e non solo piange Juary Jorge dos Santos Filho. Si è spento a 67 anni, a Poços de Caldas, nello Stato brasiliano di Minas Gerais, l'ex attaccante che in Italia, nella prima metà degli anni Ottanta, ha vestito le maglie di Avellino, Inter, Ascoli e Cremonese. Secondo quanto riporta "Globoesporte" Juary, che lavorava come autista per una piattaforma di trasporto privato, lottava contro la depressione ed è deceduto a causa di complicazioni legate a un tumore alla colonna vertebrale e alla prostata.