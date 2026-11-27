È morto Juary, icona del calcio anni '80: l'ex Avellino e Inter aveva 67 anni
Il calcio brasiliano e non solo piange Juary Jorge dos Santos Filho. Si è spento a 67 anni, a Poços de Caldas, nello Stato brasiliano di Minas Gerais, l'ex attaccante che in Italia, nella prima metà degli anni Ottanta, ha vestito le maglie di Avellino, Inter, Ascoli e Cremonese. Secondo quanto riporta "Globoesporte" Juary, che lavorava come autista per una piattaforma di trasporto privato, lottava contro la depressione ed è deceduto a causa di complicazioni legate a un tumore alla colonna vertebrale e alla prostata.
Trionfo in Coppa dei Campioni con il Porto
L'ex attaccante ha legato la sua carriera soprattutto al Santos: è stato infatti il Peixe a diramare in una nota la notizia della sua scomparsa. Arrivato nel club a soli 14 anni, con la maglia bianconera ha collezionato 229 presenze e 101 gol, conquistando il titolo paulista nel 1978. Sbarcato in Europa, dopo l'esperienza in Serie A si trasferì al Porto con cui vinse la Coppa dei Campioni nel 1987 con tanto di gol decisivo nella finale vinta per 2-1 sul Bayern Monaco.
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