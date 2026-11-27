Grave lutto nel calcio islandese per la scomparsa di Ingvar Jonsson , portiere del Víkingur , squadra campione nazionale in carica. L'estremo difensore si è spento all'età di 37 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Una notizia dolorosa per il club e per tutto il movimento calcistico islandese, che perde un protagonista degli ultimi anni e un componente della storica nazionale protagonista a Euro 2016.

Morte Jonsson: il comunicato del Vikingur

La notizia è stata comunicata direttamente dal club attraverso una nota pubblicata sui propri canali social, nella quale la società ha voluto ricordare il proprio tesserato. "È con grande tristezza e profondo dolore che annunciamo la scomparsa del nostro caro amico e compagno di squadra Ingvar Jonsson, portiere del Víkingur, avvenuta mercoledì 25 novembre, circondato dai suoi cari. Il cuore del club e di tutti i tifosi del Víkingur è con la sua famiglia e i suoi cari. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze".

I successi con il Víkingur e le esperienze all'estero

Jonsson vestiva la maglia del Víkingur dal 2020 ed era stato uno dei protagonisti del ciclo più glorioso della storia recente della società. Nel corso della sua esperienza aveva infatti conquistato quattro campionati islandesi e tre Supercoppe nazionali, contribuendo in maniera significativa ai successi della squadra. La sua ultima presenza in campo risaliva al 3 maggio scorso, quando aveva difeso i pali nella partita contro il Keflavik. Nel corso della carriera aveva avuto modo di maturare esperienze anche fuori dai confini islandesi, trasferendosi in Norvegia per giocare con Start, Sandnes e Sandefjord. Successivamente aveva indossato anche la maglia del Viborg, club danese. Un percorso che gli aveva permesso di accumulare esperienza in diversi campionati europei, prima di diventare una figura importante per il Víkingur.

Otto presenze con l'Islanda: protagonista a Euro 2016

Il portiere aveva vestito anche la maglia della nazionale islandese maggiore, collezionando complessivamente otto presenze. Jonsson aveva preso parte alla storica spedizione di Euro 2016, torneo che aveva segnato la prima partecipazione dell'Islanda alla fase finale di un Campionato Europeo. In Francia, la selezione nordica era riuscita a sorprendere tutti, spingendosi fino ai quarti di finale e conquistando un risultato destinato a rimanere nella memoria collettiva del Paese. Un'impresa straordinaria, diventata uno dei momenti più importanti nella storia del calcio islandese. Anche Jonsson aveva fatto parte di quel gruppo capace di scrivere una pagina indimenticabile per la propria nazionale.