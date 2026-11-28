Il testa a testa per la presidenza della Federcalcio entra nel vivo. La settimana che si chiuderà domani è stata quella della quiete apparente, per nascondere una tempesta di telefonate e incontri, protagonisti i due sfidanti Adriano Galliani e Giovanni Malagò . Entrambi sanno che molti dei sì ricevuti si riveleranno - qualcuno è già stato scoperto - doppi. Una promessa di voto non si nega a nessuno, figurarsi a due giganti dello sport italiano, poi però il 14 dicembre è da verificare nel segreto dell’urna.

Vertici Lnd: fondi Abodi e incontri con i candidati

La settimana da lunedì, invece, sarà quella degli incontri istituzionali con le tre leghe - Serie B, C e Lega Nazionale Dilettanti - non ancora schierate né per l’uno né per l’altro. Ieri si è riunito il consiglio direttivo della Lnd, presieduta da Giancarlo Abete: alcuni comitati regionali andranno per la propria strada a prescindere, ma il clima è di grande armonia. I Dilettanti hanno ringraziato direttamente il ministro dello Sport, Andrea Abodi, per lo stanziamento di 10 milioni di euro - pari all’1% della mutualità -, finalizzati alla crescita del calcio femminile dilettantistico e alla valorizzazione dei vivai dilettantistici e della Lega Pro. Una promessa che Abodi aveva fatto ad Abete già prima delle elezioni dello scorso giugno, dopo il polverone per il dirottamento di quella cifra al calcio femminile professionistico che aveva rischiato di incrinare i rapporti tra i due. Chi si aspettava che la Lnd prendesse posizione è rimasto deluso, ma martedì 1 dicembre è in programma un confronto dei vertici con Galliani e Malagò, in momenti diversi, per poi rimandare al direttivo del 9 l’eventuale decisione su quale strada prendere.