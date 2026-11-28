È morto Juary , viva Juary! Con lui se ne va la primavera del nostro calcio, quello d’inizio Anni 80, quando si riaprivano le frontiere ai giocatori stranieri e ad Avellino sbarcava un brasiliano che subito veniva preso come un ragazzino inesperto, che non poteva valere i 600 milioni di lire (poco più di 300 mila euro) che era costato. Quell’attaccante peperino, invece, avrebbe fatto innamorare tutta Italia. A ogni gol, quella danza felice intorno alla bandierina del corner era il pezzo forte che ogni appassionato di calcio voleva vedere la domenica sera alle 18, a 90° Minuto di Paolo Valenti, quando le partite iniziavano tutte alle 14.30 e il calciatore straniero era il più amato, non un elemento che avrebbe colonizzato le rose. E quell’esultanza genuina rompeva gli schemi rigidi del tempo, quando si scendeva in campo con scarpini neri e guai a essere estrosi nelle forme. Con lui sbarcava il vero show e bene fece nel 2012 Neymar a citarlo esplicitamente facendo la stesso esultanza in suo onore. Perché anche come calciatore, come potevi non amare Juary? Poteva fare ammattire qualsiasi difesa, spesso imprendibile sia sul breve sia a campo aperto e al resto, poi, ci pensava la tecnica brasiliana, dribbling e finte a ripetizione: in tempi in cui il calcio italiano viveva di rudezze, Juary era quell’angioletto nero che si esibiva al Partenio, dando momenti di vera felicità a tutta l’Irpinia.

Il terremoto del 1980, il legame con l'Irpinia e le altre maglie

Perché Juary arrivò poco prima del terremoto del 1980, uno dei più devastanti nella storia d’Italia, e quella notte si ritrovò, come tanti, all’addiaccio in pigiama. E il ricordo di quella devastazione l’avrebbe sempre accompagnato, dopo i primi giorni più difficili, passati col terrore che si ripetesse. E Juary, in quell’Avellino dove figuravano anche Tacconi, Vignola e Barbadillo, era quello che consolava tutti, non solo la domenica alla partita ma ogni giorno: vicino ai bambini rimasti orfani dopo il sisma, sempre pronto a fermarsi a palleggiare con chiunque avesse trovato a giocare per strada. Un legame con l’Irpinia che non s’era mai interrotto, potevi vederlo anche a una partita dilettantistica di Promozione a dare un’occhiata e consigli. Juary che portò due salvezze dell’Avellino, la prima nonostante una penalità di 5 punti (e la vittoria ne valeva due). Poi passò all’Inter, esperienza dimenticabile, era uno dei tanti e in Brianza s’immalinconiva, finché sor Carletto Mazzone lo chiamò all’Ascoli di Rozzi, piazza più ruspante, e Juary regalò ancora altre perle, per poi chiudere l’esperienza italiana alla Cremonese.

Il gol nella finale di Coppa dei Campioni

Gli Anni 80 volgevano al termine, ci eravamo quasi dimenticati di lui e invece di colpo tornò nei cuori di tutti quando decise la finale di Coppa dei Campioni 1987: il Porto piega il Bayern Monaco con una sua rete su assist di Madjer, il cosiddetto “tacco di Allah”. Ma attenzione, perché Juary aveva un sogno che mai realizzò: giocare nella Juve. Prima che si chiudesse l’avventura in Irpinia, in un’intervista lo disse chiaro: avrebbe voluto giocare per la Signora, anche per gli stessi colori della squadra dove era cresciuto, il Santos. Dopo il ritiro, il tentativo di fare l’allenatore. Non ebbe mai grande ribalta in panchina ma trovò grande affetto ovunque, soprattutto nella provincia italiana: partì dalla Berretti dell’Avellino, poi quella del Potenza, passando per le giovanili del Napoli. Quindi la Primavera del Porto, ma anche una squadra dilettantistica della provincia di Avellino, il Montoro. Per poi passare al Banzi, in Eccellenza lucana, all’Aversa Normanna e al Sestri Levante. Dove nel 2013, al sole della Baia del Silenzio, visse le sue ultime panchine.

L'addio e il ricordo dell'Avellino

Se l’è portato via un brutto male a 67 anni, lasciando un vuoto profondo, incolmabile, duro da digerire. Sui social lo ricordano in tanti, dal Santos al Porto, dalla Cremonese a Pier Paolo Marino. E pensare che fu portato in Italia con un mezzo inganno, manco sapeva che sarebbe finito all’Avellino, dove dopo oltre 40 anni resta la bandiera più bella. E da ieri, tutta l’Irpinia ha una ragione in più per rivedere i Lupi in A. La squadra guidata da Nesta è in zona playoff, può coltivare qualche ambizione di A, dietro al Palermo ci sono tante squadre - irpini compresi - che un pensierino possono farlo. E chissà che da lassù non possa arrivare quel guizzo in più, alla Juary, quello che faceva innamorare tutti. Addio, Juary Jorge dos Santos Filho, e grazie di tutto.