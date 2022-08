World Beach Games a Catania, 15 gli azzurri convocati da Del Duca

ROMA - Emiliano Del Duca ha fatto le sue scelte e ha diramato la lista dei convocati per il raduno preparatorio alle qualificazioni dei World Beach Games , in programma dal 29 agosto al 4 settembre a Catania sulla sabbia del 'See Sicily Arena Beach Stadium'.

Gli azzurri

Il ritiro della Nazionale maschile di beach soccer (15 gli azzurri scelti dal ct) inizierà il 17 agosto in vista dell'esordio contro la Norvegia in calendario per il 29. Inseriti nel girone A (formato da tre squadre), il 31 agosto gli azzurri incontreranno la Francia nel secondo e ultimo incontro della fase a gironi: le prime due classificate passeranno ai quarti di finale. Quattro in tutto i raggruppamenti e 13 le nazionali in gara (girone B formato da Portogallo, Germania e Moldavia; girone C con Svizzera, Ucraina e Azerbaijan; girone D composto da Spagna, Turchia, Repubblica Ceca e Svezia). Alla fine del torneo, le prime cinque strapperanno il pass per la fase finale dei World Beach Games che si svolgeranno a Bali nell’agosto del 2023.

Le azzurre

In campo scenderà anche la Nazionale femminile. Inserita nel girone A con Repubblica Ceca e Inghilterra se la vedrà con le ceche il 31 agosto e con le inglesi il 2 settembre. Sono due i gruppi di qualificazione previsti (il girone B è formato da Spagna, Svizzera, Ucraina e Svezia) e passano alle semifinali le prime due classificate. Il torneo qualifica alla fase finale della prossima estate le prime quattro della classifica.