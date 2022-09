World Beach Games, è festa Italia: le ragazze alla fase finale

CATANIA - L' Italia femminile accede alla fase finale dei World Beach Games . La sconfitta subita oggi dalla Repubblica Ceca contro l'Inghilterra per 5-0 ha consentito alle azzurre di festeggiare con una giornata di anticipo il "passaggio del turno". Venerdì (ore 16:15) le ragazze di Del Duca affronteranno proprio l'Inghilterra con in palio il primato in classifica. Un’altra vittoria significherebbe incontrare in semifinale la seconda del gruppo B dove Spagna, Ucraina, Svizzera e Svezia si ritrovano tutte a tre punti.

Le parole di Privitera

L'attaccante Veronica Privitera in vista della sfida di venerdì: "Anche se siamo già qualificate, mi aspetto la stessa partita domani perché siamo due squadre che un po’ ci assomigliamo, volitive e tecniche - aggiunge - Loro, forse, un po’ più fisiche ma grazie ai consigli del mister, in Portogallo siamo riuscite a batterle nonostante loro avessero più esperienza e fossero le campionesse d’Europa in carica. Noi siamo nate da poco ma stiamo imparando a conoscerci e sicuramente cresceremo ancora. Siamo pronte e domani sarà di nuovo una bella partita".

Uomini, la situazione



Dopo le vittorie contro Norvegia (17-4) e Francia (5-1) gli azzurri giocheranno i quarti di finale contro l'Ucraina in un match decisivo: in caso di successo Italia staccherebbe il pass sia per la semifinale di conseguenza anche per la fase finale di Bali.